¡Ú¾®Àôº£Æü»Ò¡¦Áá¸«Í¥¡ÛÊº¸áÀ¸¤Þ¤ì¤Îà²Ö¤Î£¸£²Ç¯ÁÈá¡Ö»ä¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖYES »ä¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¹ë²Úà´ÔÎñ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óá½¸·ë
1966Ç¯¡¦¸á(¤¦¤Þ)Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¹ë²Ú¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡ÖROOTS66 -NEW BEGINNING 60- supported by tabiwa¡×¤¬º£Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Ð±é¤¹¤ë¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤äÁá¸«Í¥¤µ¤ó¤é¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¾®Àôº£Æü»Ò¡¦Áá¸«Í¥¡ÛÊº¸áÀ¸¤Þ¤ì¤Îà²Ö¤Î£¸£²Ç¯ÁÈá¡Ö»ä¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖYES »ä¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¹ë²Úà´ÔÎñ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óá½¸·ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤¬40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë2006Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ50ºÐ¤Ë¤Ê¤ë2016Ç¯¤È2ÅÙ³«ºÅ¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢60ºÐ¡Ö´ÔÎñ¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬»°ÅÙ½¸·ë¤·¡¢3·î¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¹ë²Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìµþ¤ÈÂçºå¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)
¤½¤ó¤Ê¡ÖÊº¸á¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢à»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤«¤é¡ÖÊº¸á¤Î½÷¤Ï¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿á¤È¾Ð¤ï¤»¡¢àº£Ç¯¡¢¤ä¤Ã¤È¸åÇÚ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¤Õ¤Õ¤Õ¡Ê¾Ð¡Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤Ç¤â»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Äá¤È¡¢2026Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢60Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿àÊº¸á¥Ù¥¤¥Ó¡¼á¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤·¤¿¡£àÆ±¤¤Ç¯¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀÅª¤Ç¡¢¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç²»³Ú¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤ÇËÜÈÖ¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¡ÖÂ¯¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëàÊº¸á¤Î½÷¤Ï¶¯¤¤á¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢à»ä¤Ï¡¢µ¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹á¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ°ì¸À¡£Â³¤±¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½é»²²Ã¤È¤Ê¤ëÁá¸«Í¥¤µ¤ó¤â¡¢àYES¡ª»ä¤âµ¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡ªá¤È¡¢¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö²Æ¿§¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼¡×¤Î²Î»ì¤ò¤Ê¤¾¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ÇÆ±Ä´¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¡¢º£²ó¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤ÈÊÌ¡¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Áá¸«Í¥¤µ¤ó¤ÏÀÊ¤òÎ©¤Á¤¢¤¬¤Ã¤Æà¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤Ë¤Í¡Äá¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¡£2¿Í¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î°Ø»Ò¤òÊ¬¤±¹ç¤¤¡¢¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦µ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²ñ¾ì¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤â¡£
¾®Àô¤µ¤ó¤Ïà»þ¡¹¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«¤Ç²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ª¸ß¤¤¤Í¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤È¤«¤¬¤º¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡Äá¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Áá¸«¤µ¤ó¤âà´ò¤·¤¤¤è¤Íá¤ÈÆ±Ä´¡£Æó¿Í¤Çà¤Í¡¼á¤È´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢Í§¿¹¾¼°ì¤µ¤ó¡¢µÜÅÄÏÂÌï(JUN SKY WALKER(S))¤µ¤ó¡¢ÂçÄÐ¥±¥ó¥Â¤µ¤ó¡¢Ê¡ÅçÇ¦(¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì)¤µ¤ó¡¢ÅÄÅçµ®ÃË(Original Love)¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæË®ÏÂ(Sembello)¤µ¤ó¡¢ÀÆÆ£ÏÂµÁ¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕÈþÎ¤¤µ¤ó¡¢¥¹¥¬ ¥·¥«¥ª¤µ¤ó¡¢°¤Éô¹Ìºî¤µ¤ó¡¢ºäµÍ¹îÉ§(ÅÜÈ±Å·)¤µ¤ó¡¢È¬·§¿µ°ì¤µ¤ó¡¢±Ê°æ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÏÂ(¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì)¤µ¤ó¡¢ÌÚÊë¿¸Ìé(HICLSVILLE)¤µ¤ó¡¢¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤µ¤ó¡¢Tatsu(¥ì¥Ô¥Ã¥·¥å)¤µ¤ó¡¢¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ¤µ¤ó¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¢¥Ð¥ë¥¿¥óÀ±¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Áòº×,
°ÖÎîº×,
³¤,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ºßÂð°åÎÅ,
²ð¸î,
¶âÂ°²Ã¹©,
°ËÅì»Ô