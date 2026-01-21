TBS NEWS DIG Powered by JNN

1966Ç¯¡¦¸á(¤¦¤Þ)Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¹ë²Ú¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡ÖROOTS66 -NEW BEGINNING 60- supported by tabiwa¡×¤¬º£Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Ð±é¤¹¤ë¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤äÁá¸«Í¥¤µ¤ó¤é¤¬µ­¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¾®Àôº£Æü»Ò¡¦Áá¸«Í¥¡ÛÊº¸áÀ¸¤Þ¤ì¤Î­à²Ö¤Î£¸£²Ç¯ÁÈ­á¡Ö»ä¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖYES »ä¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¹ë²Ú­à´ÔÎñ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó­á½¸·ë



ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤¬40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë2006Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ50ºÐ¤Ë¤Ê¤ë2016Ç¯¤È2ÅÙ³«ºÅ¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢60ºÐ¡Ö´ÔÎñ¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬»°ÅÙ½¸·ë¤·¡¢3·î¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¹ë²Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìµþ¤ÈÂçºå¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)

½Ð±é¼Ô¤é¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1966Ç¯¤Ï¡¢60Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¡ÖÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¯¡£¡ÖÊº¡×¤Ï¶¯¤µ¤òÉ½¤·¡¢­à¤½¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷À­¤Ïµ¤À­¤¬¹Ó¤¯ÃËÀ­¤Î¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦­á¤È¤¤¤¦ÌÂ¿®¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Åö»þ¡¢½ÐÀ¸Î¨¤¬Â¾¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù·ã¸º¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 



¤½¤ó¤Ê¡ÖÊº¸á¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢­à»Ò¤É¤â¤Î¤È¤­¤«¤é¡ÖÊº¸á¤Î½÷¤Ï¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤­¤¿­á¤È¾Ð¤ï¤»¡¢­àº£Ç¯¡¢¤ä¤Ã¤È¸åÇÚ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¤Õ¤Õ¤Õ¡Ê¾Ð¡Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤Ç¤â»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä­á¤È¡¢2026Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢60Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿­àÊº¸á¥Ù¥¤¥Ó¡¼­á¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤·¤¿¡£­àÆ±¤¤Ç¯¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ­Åª¤Ç¡¢¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç²»³Ú¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤ÇËÜÈÖ¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹­á¤È¡¢½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

 



µ­¼Ô¤«¤é¡ÖÂ¯¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë­àÊº¸á¤Î½÷¤Ï¶¯¤¤­á¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢­à»ä¤Ï¡¢µ¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹­á¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ°ì¸À¡£Â³¤±¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½é»²²Ã¤È¤Ê¤ëÁá¸«Í¥¤µ¤ó¤â¡¢­àYES¡ª»ä¤âµ¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡ª­á¤È¡¢¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö²Æ¿§¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼¡×¤Î²Î»ì¤ò¤Ê¤¾¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ÇÆ±Ä´¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¡¢º£²ó¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤ÈÊÌ¡¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Áá¸«Í¥¤µ¤ó¤ÏÀÊ¤òÎ©¤Á¤¢¤¬¤Ã¤Æ­à¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤Ë¤Í¡Ä­á¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¡£2¿Í¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î°Ø»Ò¤òÊ¬¤±¹ç¤¤¡¢¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦µ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²ñ¾ì¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤â¡£

 



¾®Àô¤µ¤ó¤Ï­à»þ¡¹¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«¤Ç²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ª¸ß¤¤¤Í¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤È¤«¤¬¤º¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä­á¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Áá¸«¤µ¤ó¤â­à´ò¤·¤¤¤è¤Í­á¤ÈÆ±Ä´¡£Æó¿Í¤Ç­à¤Í¡¼­á¤È´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢Í§¿¹¾¼°ì¤µ¤ó¡¢µÜÅÄÏÂÌï(JUN SKY WALKER(S))¤µ¤ó¡¢ÂçÄÐ¥±¥ó¥Â¤µ¤ó¡¢Ê¡ÅçÇ¦(¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì)¤µ¤ó¡¢ÅÄÅçµ®ÃË(Original Love)¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæË®ÏÂ(Sembello)¤µ¤ó¡¢ÀÆÆ£ÏÂµÁ¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕÈþÎ¤¤µ¤ó¡¢¥¹¥¬ ¥·¥«¥ª¤µ¤ó¡¢°¤Éô¹Ìºî¤µ¤ó¡¢ºäµÍ¹îÉ§(ÅÜÈ±Å·)¤µ¤ó¡¢È¬·§¿µ°ì¤µ¤ó¡¢±Ê°æ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÏÂ(¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì)¤µ¤ó¡¢ÌÚÊë¿¸Ìé(HICLSVILLE)¤µ¤ó¡¢¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤µ¤ó¡¢Tatsu(¥ì¥Ô¥Ã¥·¥å)¤µ¤ó¡¢¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ¤µ¤ó¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¢¥Ð¥ë¥¿¥óÀ±¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 



 



 



 



 



 



