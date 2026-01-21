２１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３３１円８０銭（０・７２％）安の４万５６０４円０４銭だった。

２日連続で値下がりした。３３３銘柄のうち、７６％にあたる２５４銘柄が下落した。

デンマーク自治領グリーンランドの領有を巡って米欧の貿易摩擦への懸念が高まり、２０日の米株式市場でダウ平均株価（３０種）の終値が前週末比８００ドル超下落した。東京市場もこの流れを引き継ぎ、金融や小売り、食料品などの銘柄を中心に売られた。

個別銘柄の下落率は、コンサルティング会社ベイカレントの６・６４％が最も大きく、ソニーフィナンシャルグループ（５・７７％）、Ｔ＆Ｄホールディングス（ＨＤ、４・１５％）と続いた。

上昇率は、キオクシアＨＤ（８・５２％）、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（８・２３％）、古河電気工業（７・８１％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２１６円４６銭（０・４１％）安の５万２７７４円６４銭だった。５営業日連続で値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、３５・９０ポイント（０・９９％）低い３５８９・７０。