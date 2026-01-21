TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後5時33分に、大雪警報を輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に発表しました。

石川県では、21日夜遅くから22日朝まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■七尾市
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■小松市
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■輪島市
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■珠洲市
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■加賀市
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■羽咋市
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■かほく市
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■白山市
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■能美市
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■野々市市
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■川北町
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■津幡町
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■内灘町
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■志賀町
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■宝達志水町
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■中能登町
□大雪警報
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■穴水町
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■能登町
□大雪警報【発表】
　積雪　21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　30cm