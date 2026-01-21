気象台は、午後5時33分に、大雪警報を輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に発表しました。

石川県では、21日夜遅くから22日朝まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■金沢市

□大雪警報

積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒

・平地

12時間最大降雪量 30cm



■七尾市

□大雪警報

積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒

・平地

12時間最大降雪量 30cm



■小松市

□大雪警報

積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒

・平地

12時間最大降雪量 30cm





■輪島市□大雪警報【発表】積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 30cm■珠洲市□大雪警報【発表】積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 30cm■加賀市□大雪警報積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 30cm■羽咋市□大雪警報積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 30cm■かほく市□大雪警報積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 30cm■白山市□大雪警報積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 30cm■能美市□大雪警報積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 30cm■野々市市□大雪警報積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒12時間最大降雪量 30cm■川北町□大雪警報積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒12時間最大降雪量 30cm■津幡町□大雪警報積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 30cm■内灘町□大雪警報積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒12時間最大降雪量 30cm■志賀町□大雪警報積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 30cm■宝達志水町□大雪警報積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 30cm■中能登町□大雪警報積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 30cm■穴水町□大雪警報【発表】積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 30cm■能登町□大雪警報【発表】積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒・平地12時間最大降雪量 30cm