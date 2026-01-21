【大雪警報】石川県・輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に発表 21日17:33時点
気象台は、午後5時33分に、大雪警報を輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に発表しました。
石川県では、21日夜遅くから22日朝まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■七尾市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■小松市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■珠洲市
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■加賀市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■羽咋市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■かほく市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■白山市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■能美市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■野々市市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■川北町
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■津幡町
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■内灘町
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■志賀町
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■宝達志水町
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■中能登町
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■穴水町
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■能登町
□大雪警報【発表】
積雪 21日夜遅くから22日朝にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 30cm