過去と今をつなぐ『CONS ACCELERATOR』の新色を発表…コンバースらしさがあふれるクラシカルなカラー

1月21日、コンバースジャパン株式会社はバスケットボールカテゴリーの2026年春夏コレクションを発表。過去のバスケットボールシューズのデザインに現代の技術を落とし込んだプレーヤーモデル『CONS ACCELERATOR（コンズ アクセレレーター）』シリーズの新色の販売を開始することが伝えられた。

CONVERSE BASKETBALLは2025年に本格スタート。今回発表されたのは、90年代に人気を博したバスケットボールシューズデザインに、現代プレーヤーが求める“止まる”や“蹴り出す”動きを支えるため、現代の技術でアップデートした『CONS ACCELERATOR』の新色だ。コンバースらしさがあふれるオフホワイトを基調に、ブラックとレッドの2色がミッドカットとローカットで登場。ブランドルーツを感じさせるクラシカルな配色が目を引く。さらにローカットは、コート上で躍動感が生まれるネオンカラー2色を展開。ユース世代にも人気のネオンイエローとネオンピンクがラインナップされた。

同モデルは様々なニーズに応え、今季からこれまでよりもアンダーサイズの23センチから31センチまでサイズ展開を拡充した。価格はミッドカットとローカットともに税込1万7050円で1月23日よりCONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPと全国のコンバース一部取り扱い店舗にて、順次販売を開始する。コート上での俊敏な動きを支える構造と、このシリーズらしいシャープなデザインを兼ね備えた『CONS ACCELERATOR』を、2026年のシューズコレクションに加えてみるのはいかがだろうか。

【画像】『CONS ACCELERATOR』シリーズ2026年春夏コレクション