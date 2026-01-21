今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、今晩のトランプ米大統領の発言が注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５７円６０～１５８円５０銭。



この日の東京市場では一時１５７円８０銭台までドル安・円高が進み、その後、１５８円台に値を戻した。しかし、夕方の欧州時間に入り、再び１５７円台後半にドルは下落した。グリーンランドを巡る米欧対立が警戒された。今晩は目立った経済指標の発表はないが、世界経済フォーラム（ダボス会議）でトランプ氏が演説をする予定であり、グリーンランド問題を含めた発言の内容が関心を集めている。









出所：MINKABU PRESS