（名古屋地方気象台 吉村香気象防災情報調整官）

「警報級の大雪となるおそれがあります」

【写真を見る】過去には車内でドライバーが死亡した事例も…“今季最強･最長寒波” 高速道路などでの立ち往生に厳重警戒

21日午前、名古屋地方気象台や中日本高速道路など関係5機関が開いた会見。東海地方は、21日夜遅くから岐阜県を中心に、愛知県の平地や三重県の北部でも大雪になる所がある見込みで、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒し、時間に余裕を持った行動をお願いしたいと呼び掛けました。

「大雪な路面の凍結による交通障害に注意、警戒していただきたい」





おととしの名神高速での立ち往生 解消されたのは19時間後

中日本高速道路などは、21日午後10時から、名神高速の栗東湖南インターから一宮インター間や、岐阜県大垣市から滋賀県米原市にかけての国道21号など、高速道路や国道の一部区間で通行止めを実施する予定だということです。

その名神高速で過去に起きたのが…



「関ケ原ICの３キロ手前にいて、11時に止まってから1ミリも動かない」



おととし1月、名神高速の関ヶ原インター付近で発生した車の立ち往生。上下あわせて最大で約1200台にのぼりました。大型車がスリップして、動けなくなったことが原因とされています。立ち往生が解消されたのは、発生から19時間あまりたってからでした。

雪に埋もれ…ドライバーが死亡した事例も

そして、大雪で車が動けなくなりドライバーの命が奪われた事例も。2018年2月に福井県で発生した雪で立ち往生した車列。国道8号が約20キロにわたって、最大1500台ほどの車が3日間にわたり立ち往生しました。

このとき福井県内では、雪に埋もれ動けなくなった車の中で排気ガスが充満して一酸化炭素中毒となり、2人のドライバーが亡くなりました。

21日、関係5機関は、不要不急の外出を控えるなど“命を守る行動”をとってほしいと呼びかけています。



（名古屋地方気象台 吉村香気象防災情報調整官）

「外出を控えるとか、外出する場合は十分に時間に余裕を持った行動をお願いしたい」