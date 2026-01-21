「このタイミングで声をかけて下さった」相模原退団の25歳GK猪瀬康介が高知に加入
高知ユナイテッドSCは21日、SC相模原からGK猪瀬康介(25)が完全移籍で加入することを発表した。
猪瀬は流通経済大柏高からFC琉球を経て、2023年に相模原へ完全移籍。2024年にブラウブリッツ秋田へ期限付き移籍し、翌2025年に相模原へ復帰したが、今月2日に両者協議のもとで退団することが発表されていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK猪瀬康介
(いのせ・こうすけ)
■生年月日
2000年12月25日(25歳)
■出身地
茨城県
■身長/体重
185cm/76kg
■経歴
鹿島つくばジュニア-鹿島つくばJrユース-流通経済大柏高-琉球-相模原-秋田-相模原
■出場歴
J2リーグ:14試合
J3リーグ:2試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:1試合
■コメント
「この度高知ユナイテッドSCに加入する事になりました、猪瀬康介です。
先ずはこのタイミングで声をかけて下さったクラブ関係者の皆様、ありがとうございます。
高知ユナイテッドSCに欠かせない絶対的なGKになれるように愚直に精進していきます。
ファン、サポーターの皆様にお会い出来る日を楽しみにしています。」
猪瀬は流通経済大柏高からFC琉球を経て、2023年に相模原へ完全移籍。2024年にブラウブリッツ秋田へ期限付き移籍し、翌2025年に相模原へ復帰したが、今月2日に両者協議のもとで退団することが発表されていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK猪瀬康介
(いのせ・こうすけ)
2000年12月25日(25歳)
■出身地
茨城県
■身長/体重
185cm/76kg
■経歴
鹿島つくばジュニア-鹿島つくばJrユース-流通経済大柏高-琉球-相模原-秋田-相模原
■出場歴
J2リーグ:14試合
J3リーグ:2試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:1試合
■コメント
「この度高知ユナイテッドSCに加入する事になりました、猪瀬康介です。
先ずはこのタイミングで声をかけて下さったクラブ関係者の皆様、ありがとうございます。
高知ユナイテッドSCに欠かせない絶対的なGKになれるように愚直に精進していきます。
ファン、サポーターの皆様にお会い出来る日を楽しみにしています。」