　高知ユナイテッドSCは21日、SC相模原からGK猪瀬康介(25)が完全移籍で加入することを発表した。

　猪瀬は流通経済大柏高からFC琉球を経て、2023年に相模原へ完全移籍。2024年にブラウブリッツ秋田へ期限付き移籍し、翌2025年に相模原へ復帰したが、今月2日に両者協議のもとで退団することが発表されていた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●GK猪瀬康介

(いのせ・こうすけ)

■生年月日

2000年12月25日(25歳)

■出身地

茨城県

■身長/体重

185cm/76kg

■経歴

鹿島つくばジュニア-鹿島つくばJrユース-流通経済大柏高-琉球-相模原-秋田-相模原

■出場歴

J2リーグ:14試合

J3リーグ:2試合

リーグカップ:1試合

天皇杯:1試合

■コメント

「この度高知ユナイテッドSCに加入する事になりました、猪瀬康介です。

先ずはこのタイミングで声をかけて下さったクラブ関係者の皆様、ありがとうございます。

高知ユナイテッドSCに欠かせない絶対的なGKになれるように愚直に精進していきます。

ファン、サポーターの皆様にお会い出来る日を楽しみにしています。」