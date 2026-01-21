¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó°úÂà¸å¤Î´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¡×Ç¯²¼Áê¼ê¤Î¡ÈÆü´ÚÀï¡É´°ÇÔ¤ò¡Ö»´¤á¡×¤ÈÃ²¤¯´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬°úÂà¤·¤¿¸å¤Î´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×OB¤âÃ²¤¯´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸½ºßÃÏ
¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï1·î20Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Ç½ÉÅ¨¡¦ÆüËÜ¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿´Ú¹ñ¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤Ë²ó¤ê¡¢24Æü¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿U-21À¤Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤è¤ê2ºÐ¤â¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´Ú¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Ë´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
Á°È¾36Ê¬¤Ë¾®Àô²Â¸¾¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Á°È¾¤À¤±¤Ç»ÙÇÛÎ¨55¡ó¤òµÏ¿¡£¥·¥å¡¼¥È¿ô¤âÁ°È¾¤À¤±¤Ç10ËÜÊü¤Á¡¢1ËÜ¤Î¤ß¤Î´Ú¹ñ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤â´Ú¹ñ¤¬1ËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï4ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò4²ó½³¤ë¤Ê¤É¡¢´°àú¤Ê1ÂÐ1¤Î·èÄêµ¡¤Ç¥ß¥¹¤µ¤¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¡Á3ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ï´Ú¹ñ¤¬»ÙÇÛÎ¨¤ò¹â¤á¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¿¤áºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¬¡¢·èÄêÎÏ¤¬¿¶¤ë¤ï¤º1ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï¸åÈ¾¤À¤±¤Ç7ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢3²ó¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤âÌµÂÌ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ï´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¤Íè¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Æü´ÚÀï¤ÎÇÔËÌ¤Ï¤µ¤é¤Ë»´¤á¤À¡£¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬°úÂà¤¹¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ÏÅú¤¨¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸½¼Â¤È¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬AÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤È¤Ê¤ë4¡Á5Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë°ìÊýÅª¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
´Ú¹ñ¤ÎAÂåÉ½¤ÏÎòÂå¤ÎÆü´ÚÀï¤ÇÄÌ»»42¾¡23Ê¬17ÇÔ¤È¡¢¤Þ¤ÀÍ¥°Ì¤ÏÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¶á¤Î3»î¹ç¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÏÄ¾¶á3»î¹ç¤Ç7¼ºÅÀ¤·¡¢1ÅÀ¤âÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤À¤±¤¬¡¢¼«¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î°Ö¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÎÏ¤¬¥Õ¥ë½ÐÆ°¤·¤¿Æü´ÚÀï¤Ç¤Î´Ú¹ñ¤Î¾¡Íø¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È2010Ç¯¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥½¥ó¤È¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥å¥è¥ó¤¬Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢´Ú¹ñ¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥½¥ó¤¬ÆÀÅÀ¸å¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤òÍª¡¹¤ÈÁö¤êÈ´¤±¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Á¥§¥¯¡Ê»¶ºö¡Ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ëÌ¾»î¹ç¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄË²÷¤Ê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤ÏE-1Áª¼ê¸¢¤ò½ü¤¤¤ÆÆü´ÚÀï¼«ÂÎ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤¹¤é¤Ê¤¤¡£
º£¸å¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬°úÂà¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤ËÆü´ÚÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÊÝ¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤ë»þÂå¤¬¡¢¸½¼Â¤È¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë