　1月21日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは236銘柄。東証終値比で上昇は121銘柄、下落は79銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は56銘柄。うち値上がりが31銘柄、値下がりは18銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は20円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9250>　ＧＲＣＳ　　　　　 2210　 +605（ +37.7%）
2位 <3647>　ジー・スリー　　　151.1　+34.1（ +29.1%）
3位 <9818>　大丸エナ　　　　　 2525　 +358（ +16.5%）
4位 <299A>　クラシル　　　　　 1430　 +189（ +15.2%）
5位 <4593>　ヘリオス　　　　　　411　　+44（ +12.0%）
6位 <6045>　レントラクス　　　 1895　 +196（ +11.5%）
7位 <4098>　チタン　　　　　 1589.9 +159.9（ +11.2%）
8位 <2175>　エスエムエス　　　 1490　 +109（　+7.9%）
9位 <4960>　ケミプロ　　　　　　483　　+31（　+6.9%）
10位 <3189>　ＡＮＡＰＨＤ　　　　289　　+18（　+6.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6166>　中村超硬　　　　　　603　　-36（　-5.6%）
2位 <6619>　ＷＳＣＯＰＥ　　　161.3　 -8.7（　-5.1%）
3位 <6696>　トラースＯＰ　　　　365　　-15（　-3.9%）
4位 <2492>　インフォＭＴ　　　　430　　-17（　-3.8%）
5位 <6993>　大黒屋　　　　　　159.3　 -5.7（　-3.5%）
6位 <6276>　シリウスＶ　　　　356.2　 -9.8（　-2.7%）
7位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 29.3　 -0.7（　-2.3%）
8位 <2370>　メディネット　　　 31.4　 -0.6（　-1.9%）
9位 <5707>　東邦鉛　　　　　　 1700　　-32（　-1.8%）
10位 <4881>　ファンペップ　　　 94.3　 -1.7（　-1.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　　 4890　 +190（　+4.0%）
2位 <6963>　ローム　　　　　 2590.1　+80.1（　+3.2%）
3位 <4004>　レゾナック　　　 8050.1　+69.1（　+0.9%）
4位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　726　 +5.4（　+0.7%）
5位 <6526>　ソシオネクス　　 2310.3　+16.8（　+0.7%）
6位 <4755>　楽天グループ　　　　952　 +6.8（　+0.7%）
7位 <6723>　ルネサス　　　　 2420.7　+14.7（　+0.6%）
8位 <4543>　テルモ　　　　　 2164.1　+12.6（　+0.6%）
9位 <1803>　清水建　　　　　 2810.2　+15.7（　+0.6%）
10位 <3402>　東レ　　　　　　 1129.1　 +6.1（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8035>　東エレク　　　　　40750　 -460（　-1.1%）
2位 <2871>　ニチレイ　　　　　 1880　-16.5（　-0.9%）
3位 <4523>　エーザイ　　　　　 4424　　-34（　-0.8%）
4位 <8604>　野村　　　　　　 1391.5　 -8.0（　-0.6%）
5位 <8304>　あおぞら銀　　　　 2500　-13.0（　-0.5%）
6位 <6146>　ディスコ　　　　　58300　 -270（　-0.5%）
7位 <2801>　キッコマン　　　 1426.4　 -6.6（　-0.5%）
8位 <5803>　フジクラ　　　　　17870　　-60（　-0.3%）
9位 <7203>　トヨタ　　　　　　 3541　-11.0（　-0.3%）
10位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　994.8　 -3.0（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース