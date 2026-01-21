[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇121銘柄・下落79銘柄（東証終値比）
1月21日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは236銘柄。東証終値比で上昇は121銘柄、下落は79銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は56銘柄。うち値上がりが31銘柄、値下がりは18銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は20円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9250> ＧＲＣＳ 2210 +605（ +37.7%）
2位 <3647> ジー・スリー 151.1 +34.1（ +29.1%）
3位 <9818> 大丸エナ 2525 +358（ +16.5%）
4位 <299A> クラシル 1430 +189（ +15.2%）
5位 <4593> ヘリオス 411 +44（ +12.0%）
6位 <6045> レントラクス 1895 +196（ +11.5%）
7位 <4098> チタン 1589.9 +159.9（ +11.2%）
8位 <2175> エスエムエス 1490 +109（ +7.9%）
9位 <4960> ケミプロ 483 +31（ +6.9%）
10位 <3189> ＡＮＡＰＨＤ 289 +18（ +6.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6166> 中村超硬 603 -36（ -5.6%）
2位 <6619> ＷＳＣＯＰＥ 161.3 -8.7（ -5.1%）
3位 <6696> トラースＯＰ 365 -15（ -3.9%）
4位 <2492> インフォＭＴ 430 -17（ -3.8%）
5位 <6993> 大黒屋 159.3 -5.7（ -3.5%）
6位 <6276> シリウスＶ 356.2 -9.8（ -2.7%）
7位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 29.3 -0.7（ -2.3%）
8位 <2370> メディネット 31.4 -0.6（ -1.9%）
9位 <5707> 東邦鉛 1700 -32（ -1.8%）
10位 <4881> ファンペップ 94.3 -1.7（ -1.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5332> ＴＯＴＯ 4890 +190（ +4.0%）
2位 <6963> ローム 2590.1 +80.1（ +3.2%）
3位 <4004> レゾナック 8050.1 +69.1（ +0.9%）
4位 <9501> 東電ＨＤ 726 +5.4（ +0.7%）
5位 <6526> ソシオネクス 2310.3 +16.8（ +0.7%）
6位 <4755> 楽天グループ 952 +6.8（ +0.7%）
7位 <6723> ルネサス 2420.7 +14.7（ +0.6%）
8位 <4543> テルモ 2164.1 +12.6（ +0.6%）
9位 <1803> 清水建 2810.2 +15.7（ +0.6%）
10位 <3402> 東レ 1129.1 +6.1（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8035> 東エレク 40750 -460（ -1.1%）
2位 <2871> ニチレイ 1880 -16.5（ -0.9%）
3位 <4523> エーザイ 4424 -34（ -0.8%）
4位 <8604> 野村 1391.5 -8.0（ -0.6%）
5位 <8304> あおぞら銀 2500 -13.0（ -0.5%）
6位 <6146> ディスコ 58300 -270（ -0.5%）
7位 <2801> キッコマン 1426.4 -6.6（ -0.5%）
8位 <5803> フジクラ 17870 -60（ -0.3%）
9位 <7203> トヨタ 3541 -11.0（ -0.3%）
10位 <4188> 三菱ケミＧ 994.8 -3.0（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
