『なんでも鑑定団』“素通り”されてきた天文台の隕石に予想以上の価値 原口あきまさ「すごい！」
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）が20日放送され、天文館で展示されている隕石に予想以上の鑑定額が出た。
滋賀県多賀町での出張鑑定で、地元の天文台「ダイニックアストロパーク天究館」で所蔵する隕石4点がお宝として出た。
これらの隕石はそれぞれ海外のもので188万円で購入したという。このうち一つは12キロもあった。
天文館の館長の依頼人は、館内で展示しているものの「通過している人が多い」と話し、鑑定額は200万円と予想。結果は3倍近い580万円だった。
原口あきまさも「すごい！」と驚き。川上紳一氏は隕石が貴重であることを説明し「素晴らしい隕石コレクションですね。色んな人に見てもらったらいいと思う」と話した。
