¡¡¼çÊ¸¤òÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤ºÊ¹¤Æþ¤Ã¤¿¡£ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤ÎÈ½·è¡£¡ÖÈï¹ð¿Í¤òÌµ´üÄ¨Ìò¤Ë½è¤¹¡×¡£»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¡¢¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿ºÛÈ½Ä¹¤Ë°ìÎé¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÈ½¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤ò¸«¤»¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³¾åÈï¹ð¤Ï¸á¸å1»þ25Ê¬¤´¤í¡¢ËµÄ°¤ÎÌó70ÀÊ¤¬Á´¤ÆËä¤Þ¤Ã¤¿101¹æË¡Äî¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Î½é¸øÈ½¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤ÎÄ¹È±¤òÌµÂ¤ºî¤Ë¸å¤í¤ÇÂ«¤Í¤¿»Ñ¡£ÊÛ¸î¿Í¤Î²£¤ËÃåÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢Èý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤Æ¼ê¸µ¤Î»ñÎÁ¤òÄ¯¤á¤¿¡£
¡¡¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í³«Äî¤·¡¢Èï¹ð¤Ï¾Ú¸ÀÂæ¤Ë°ÜÆ°¡£ºÛÈ½Ä¹¤¬¡Ö»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¼çÊ¸¤Î¸å¤Ï¡¢È½·èÍýÍ³¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤¬Ìó1»þ´Ö15Ê¬´ÖÂ³¤¤¤¿¡£¾Ú¸ÀÂæ¤«¤éÌá¤Ã¤¿Èï¹ð¤Ï¡¢Èý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤Æ¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÈ½¤Ç²ÈÂ²¤äÀ¸¤¤Î©¤Á¤ÎÏÃ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢³Û¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤ê¡¢Æ¬¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Èï¹ð¡£¤³¤ÎÆü¤âºÛÈ½Ä¹¤¬Êì¿Æ¤Î¹â³Û¸¥¶â¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢´é¤ò¾å¤²¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£°ÂÇÜ»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¾õ¶·ÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£