「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２１日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。政治家を引退することを表明した菅義偉元首相について「本当に本当にお疲れ様でした」とねぎらった。

西村氏は「菅義偉元総理が次の衆議院選に出馬せず、後進に道を譲るということで政界から引退されるというお話を聞きました。菅先生、長い間国民のために、命削って政治活動、本当に本当にお疲れ様でした。そして、ありがとうございました」と感謝も表した。

西村氏は「僕は今、不妊治療を頑張ってるという関係もあるんで、菅先生が色んな功績を残された中でも、特に不妊治療を保険適用にしたということに対して、あのおかげですごく、若い人だとか今まで以上に治療に取り組む方が増えたというのを、肌感覚でわかってますし、患者様から菅先生に対する感謝の気持ちを聞いたりして、すごく国民に広くプラスの影響を与える、菅先生のリーダーシップによって成し得た功績なのかなと思います。本当にありがとうございます」と管氏に重ねて感謝。

また、「一度驚いたのは」として、「ある時携帯電話の着信があって、見たことのない番号だなと思って出たら『もしもし、あの、菅ですけど』って電話がかかってきて。僕びっくりして。いつ教えたっけな？という記憶もなくて、どこから聞いたかというのを本当にわからなかった」と振り返った。菅氏は「この間聞いた件なんだけど、あれに関してはこういう理由があって、今すぐはできないんだけども、自分の責任を持って、しっかりやっていくから」と西村氏と食事の時に話した内容について連絡してきたという。

西村氏は「普通だったら秘書の方だとか、下の方に僕に対して連絡をさせるようなことなんだけど、わざわざ本人が電話をかけて本当に驚いたっていうか。元総理大臣経験者じゃないですか。こういうことでも、自分で電話してくるんだな、ということに、すごくびっくりしたんですよ」と菅氏の対応に驚いたことを話した。

また、菅氏は「総理大臣がその気になってやるって決めたらできないことはない」と言っていたエピソードを披露し、西村氏は「それが今、高市さんが総理になられて覚悟の気迫みたいなのってあるじゃないですか。菅先生のこの言葉が重なって、僕はすごく高市総理に今後日本が良くなるほうにリーダーシップを発揮して頂けることにすごく期待している」とも述べた上で、「高齢になるまで国のために頑張っていただいて、本当にありがとうございました」と菅氏に何度も感謝した。