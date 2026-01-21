Roborock（ロボロック）とSB C&Sは、7.98cmの超薄型で美しいデザインの新型ロボット掃除機「Roborock Qrevo Curv 2 Pro」を、全国のヤマダデンキ（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコムで2026年2月4日（水）より発売します。

「Roborock Qrevo Curv 2 Pro」

発売に先立ち、全国のヤマダデンキおよびヤマダウェブコムでは、1月21日（水）に予約の受け付けを開始します。

記事のポイント ロボット掃除機としての機能性だけでなく、生活空間になじむデザインにもこだわっているのが特徴。1台でごみ・ほこりの吸引から水拭きまでやってくれる上、4way全自動ドックQ4でメンテンナンスの手間も減らしてくれるので、日々の掃除は全部お任せしたい、という方に最適です。

「Qrevo Curv 2 Pro」は、洗練されたデザインとパワフルで革新的な技術が融合したロボット掃除機です。曲線を多用した美しいデザインは住空間にも調和し、クリーンな生活空間を作り出すRoborockのこだわりを体現しています。

Roborock史上最高の2万5000Paのパワフルな吸引力を備え、大きめのゴミからカーペットの奥に潜む微細なハウスダストまで吸い上げます。本体とモップを最大3cmまでリフトアップするため、毛足の長いカーペットにも対応します。

また、最大200回転／分の高速回転かつ、最大12Nの高加重モップにより、床をしっかりと磨き上げるような力強い水拭きを実現。皮脂汚れやこびりついた頑固な汚れもキレイにします。

カーペットではモップと本体を自動でリフトアップし吸引掃除のみを行うため、モップからの水濡れを防ぎます。段差（二層）は最大4cmまで乗り越えることができるので、掃除を継続しやすい設計です。

四隅を検知して自動で伸びるサイドブラシが、届きにくい隅のゴミをしっかりかき出し、吸引します。さらに、壁際を検知すると水拭きモップが壁際まで近づき、隅々までキレイに磨き上げます。また、弧状デザインのサイドブラシとらせん状で二つに分かれたメインブラシが髪の毛やペットの毛をからめることなく、吸引します。

三重構造の物体を検知するストラクチャードライトとRGBカメラを搭載。物体検知の視野を大幅に改善し、201種の小さな物体を認識・回避することで、よりスムーズな掃除を実現します。さらに、横方向の障害物回避機能も搭載。側面の障害物との距離を高精度に測定し、回避しながら家具や物体などの際までキレイにすることができます。

自動昇降式のLDSレーザーセンサーと、上方向のToFセンサーの組み合わせにより、本体の高さが7.98cmまで薄くなり、従来製品で進入が難しいとされた低くて狭いエリアにもスムーズに移動が可能です。

上方向のToFセンサーは、空間の高さを測定。LDSレーザーセンサーの格納・上昇を適切なタイミングで行い、レーザーセンサーが本体に格納された状態でも、左右100度までセンサーが捉え、死角が少なくスムーズなマッピングを行い、走行します。さらに、傾斜した空間もリアルタイムで検知。無理な進入を回避し、本体が傷つくことを防ぎます。

デザインも美しい「4way全自動ドックQ4」

全自動ドックで、ゴミ収集、モップの洗浄や乾燥、給水、高速充電などを行います。ドックにはモップの取り外し機能が備わり、吸引のみのモードで掃除を行う場合、ドックがモップを自動で取り外し、カーペットなどを濡らすことなく掃除できます。

また、水拭き中および終了時に自動でドックに戻り、モップの汚れを洗浄します。最高100度の温水で洗浄することで細菌を除去し、清潔なモップで掃除をすることができます。洗浄後のモップは、約55度の温風で自動乾燥し、臭いやカビの発生を抑えます。

また、水拭きやモップ洗浄に必要な水は自動給水するため、掃除毎など頻繁に水を補充する必要がありません。ゴミはロボット掃除機本体から自動で収集され、最大60日分のゴミをまとめて回収可能です。

専用のアプリを使用することで、部屋のマッピングデータと掃除の履歴に基づき、ルートや吸引力、水量を自動で調整できます。時間帯ごとの静音モードの設定の他、キッチンや洗面所を掃除した後のモップ洗浄の設定など、住環境や掃除習慣に合わせた細やかなカスタマイズが可能です。

また、リアルタイムのビデオ通話や見守り機能を搭載。外出先からペットの様子を見守ったり、話しかけたりすることができるペットライフがより充実する機能も搭載しています。

さらに、Wi-Fi接続ができない部屋やスマートフォンを持っていない場合でも「Hello Rocky（ハロー ロッキー）」と話しかけるだけで、掃除の開始や停止、掃除モードの変更などの操作ができます。

Roborock 「Roborock Qrevo Curv 2 Pro」 発売日：2026年2月4日 実売価格：21万9780円（税込）

