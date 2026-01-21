元バレー日本代表・栗原恵、自宅洗面所＆スキンケア方法公開「参考になる」「リアルで好感」の声
【モデルプレス＝2026/01/21】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が1月20日、自身のInstagramを更新。自宅の洗面所を公開し、注目を集めている。
【写真】41歳元バレー日本代表「リアルで好感」自宅洗面所公開
栗原は「洗面所のスキンケアにたーーーくさんの質問いただいたので投稿にまとめてみました」とつづり、洗面所の写真を数枚投稿。ずらりとスキンケアアイテムが並ぶ洗面所の様子を公開し、朝のケア方法から美顔器などまで詳しく説明している。「いつもは息子も一緒に洗面所にいるので、全てできないことも多々ありますが、出来たらラッキー！くらいに思ってます」と、無理をしすぎないスタンスもつづっている。
この投稿には「参考になる」「リアルで好感」「真似したい」「無理しない美容が素敵」「生活感があって安心する」などの反響が寄せられている。
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳元バレー日本代表「リアルで好感」自宅洗面所公開
◆栗原恵、自宅洗面所のスキンケア事情を紹介
栗原は「洗面所のスキンケアにたーーーくさんの質問いただいたので投稿にまとめてみました」とつづり、洗面所の写真を数枚投稿。ずらりとスキンケアアイテムが並ぶ洗面所の様子を公開し、朝のケア方法から美顔器などまで詳しく説明している。「いつもは息子も一緒に洗面所にいるので、全てできないことも多々ありますが、出来たらラッキー！くらいに思ってます」と、無理をしすぎないスタンスもつづっている。
◆栗原恵の投稿に反響
この投稿には「参考になる」「リアルで好感」「真似したい」「無理しない美容が素敵」「生活感があって安心する」などの反響が寄せられている。
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】