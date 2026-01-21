USJで「ウィキッド」イベント2026 エルファバとグリンダにまた会える！限定チュリトス＆グッズも登場
【女子旅プレス＝2026/01/21】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、映画『ウィキッド 永遠の約束』（2026年3月6日全国公開）に合わせたイベント「『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション」を、2026年2月20日（金）より期間限定で開催。主人公エルファバとグリンダに会えるグリーティングや、劇中衣装のレプリカ展示、作品をイメージしたフード・グッズ展開を通じ、パークで作品の世界観を体感できる。
【写真】USJにMISAMO初降臨！一夜限りの“プロムナイト”開催
イベントの目玉として、昨年多くのゲストから高い支持を集めた、エルファバとグリンダに実際に出会える、日本ではここでしか体験できない特別なグリーティングを2月20日（金）〜12月27日（日）まで実施。
映画の世界観が息づく空間で2人と間近に触れ合い、記念撮影が可能だ。
時には、グリンダが髪を振り上げる印象的な仕草“トス・トス（Toss Toss）”を直接レクチャーする場面をはじめ、作品を象徴するふるまいや所作が間近で披露されることもあり、まるで映画のワンシーンに入り込んだような体験ができる。実際に体験したゲストからは「2人と向き合った瞬間、映画の中に立っているような気持ちになった」と好評を博した体験を再び楽しむチャンスだ。
開催期間：2026年2月20日（金）〜2026年12月27日（日）
開催場所：「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー前
1回あたりの開催時間： 約25分
※開催時間、開催回数は日によって異なる
アカデミー賞（R）の衣装デザイン賞を受賞した前作に続き、今作『ウィキッド 永遠の約束』で着用される衣装のレプリカ展示を実施。
色、形、装飾など細部までこだわりぬかれたドレスは、映画のシーンを彷彿とさせる臨場感あふれる仕上がりだ。スクリーンの中の世界を、目の前で詳細に確認できる貴重な機会となる。
開始日：2026年2月20日（金）
開催場所：「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー
※特別展示は予告なく終了となる場合がある
映画の世界観を反映したフードとグッズもラインナップ。昨年好評だったエルファバとグリンダをイメージした「ウィキッド・チュリトス 〜ピーナッツバター・フレーバー〜」は、フレーバーはそのままに、今作の世界観に合わせてデザインを一新。グリーンとピンクのカラーリングが目を引く。
また、 グラデーションカラーにラメプリントを施したスウェットや、エメラルドシティを表現した刺繍とプリントが映えるジャケット、バッグにつけて楽しめるキーチェーン、帽子モチーフとシフォンリボンがアクセントのブレスレットセットなど、パーク内だけでなく日常でも使えるアイテムが多数登場する。
イベントに際し、“善い魔女”グリンダ役として吹替に参加した女優の清水美依紗は「私自身も昨年パークでエルファバとグリンダと一緒に夢のような魔法のような時間を過ごしたので、またふたりに会えるのがとっても楽しみです」とコメントを寄せた。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年2月20日（金）〜
【Not Sponsored 記事】
◆主人公2人と対面、日本唯一のグリーティング再び
イベントの目玉として、昨年多くのゲストから高い支持を集めた、エルファバとグリンダに実際に出会える、日本ではここでしか体験できない特別なグリーティングを2月20日（金）〜12月27日（日）まで実施。
映画の世界観が息づく空間で2人と間近に触れ合い、記念撮影が可能だ。
時には、グリンダが髪を振り上げる印象的な仕草“トス・トス（Toss Toss）”を直接レクチャーする場面をはじめ、作品を象徴するふるまいや所作が間近で披露されることもあり、まるで映画のワンシーンに入り込んだような体験ができる。実際に体験したゲストからは「2人と向き合った瞬間、映画の中に立っているような気持ちになった」と好評を博した体験を再び楽しむチャンスだ。
開催期間：2026年2月20日（金）〜2026年12月27日（日）
開催場所：「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー前
1回あたりの開催時間： 約25分
※開催時間、開催回数は日によって異なる
◆映画の臨場感を再現、衣装レプリカ展示
アカデミー賞（R）の衣装デザイン賞を受賞した前作に続き、今作『ウィキッド 永遠の約束』で着用される衣装のレプリカ展示を実施。
色、形、装飾など細部までこだわりぬかれたドレスは、映画のシーンを彷彿とさせる臨場感あふれる仕上がりだ。スクリーンの中の世界を、目の前で詳細に確認できる貴重な機会となる。
開始日：2026年2月20日（金）
開催場所：「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー
※特別展示は予告なく終了となる場合がある
◆世界観を楽しむ限定フード＆グッズ
映画の世界観を反映したフードとグッズもラインナップ。昨年好評だったエルファバとグリンダをイメージした「ウィキッド・チュリトス 〜ピーナッツバター・フレーバー〜」は、フレーバーはそのままに、今作の世界観に合わせてデザインを一新。グリーンとピンクのカラーリングが目を引く。
また、 グラデーションカラーにラメプリントを施したスウェットや、エメラルドシティを表現した刺繍とプリントが映えるジャケット、バッグにつけて楽しめるキーチェーン、帽子モチーフとシフォンリボンがアクセントのブレスレットセットなど、パーク内だけでなく日常でも使えるアイテムが多数登場する。
イベントに際し、“善い魔女”グリンダ役として吹替に参加した女優の清水美依紗は「私自身も昨年パークでエルファバとグリンダと一緒に夢のような魔法のような時間を過ごしたので、またふたりに会えるのがとっても楽しみです」とコメントを寄せた。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション
開催期間：2026年2月20日（金）〜
【Not Sponsored 記事】