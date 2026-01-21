デヴィッド・ベッカム、確執の長男ブルックリンの「支配されてきた」声明を受け苦しい反応
確執が伝えられる長男ブルックリン・ベッカムから、「人生の大半を支配されてきた」「和解を望んでいない」などと訴えられたデヴィッド・ベッカム。この翌日にスイスで開催された世界経済フォーラム（ダボス会議）に出席し、メディアの注目を集めた。
【写真】ベッカム、父の日に不仲報道の長男ブルックリンを含む子どもたちの写真をシェア
JustJaredによると、現地時間1月20日に行われたダボス会議に出席したデヴィッドが、会場内で英Sky Newsの記者が家族内の確執について意見を求めたところ、何も答えずに立ち去る様子がX（旧ツイッター）にてシェアされた。
また、同日に出演したCNBCの番組『Squawk Box』では、ソーシャルメディアについて触れ、「僕は常々、ソーシャルメディアとその力について話してきた…良い面もあれば悪い面もある」とコメント。「子どもが簡単にアクセスできることは、危険にもなり得るが、僕個人としては、自分の子どもと過ごす中で、正しい目的のために使うべきだと感じた」と続け、自分はユニセフの活動のために使用し、世界の子どもの現状を伝えるための最大のツールとなったと評価。「自分の子どもたちにも、そうした使い方をするよう教えて来た。子どもは間違いを犯すが、間違う権利がある。そうやって学ぶものだし、そうやって教えて来た。子どもたちに間違いを犯させることも、時には必要です」と語ったそうだ。
長く仲良しファミリーとみられていたベッカム家だが、2022年にブルックリンがニコラ・ペルツと挙式した頃から不仲説が取り沙汰されるようになり、昨年5月、デヴィッドの50歳を祝うパーティーにブルックリン夫妻が一度も参加しなかったことから、噂が過熱した。
ブルックリンは19日、インスタグラムストーリーズで長文の声明を発表し「家族と和解したいわけではありません。私はコントロールされているのではなく、人生で初めて自分のために立ち上がったのです」と衝撃の告白を行い、妻ニコラがベッカム家から不当な扱いを受けていたと訴えた。
