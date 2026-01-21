辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの密着パジャマショット披露「表情が可愛すぎる」「朝からほっこり」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/21】タレントの辻希美が1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとのパジャマショットを公開した。
【写真】5児のママタレ「朝からほっこり」第5子次女との寝起きショット
辻は「おはにょん」と挨拶を添え、ピンクのパジャマ姿で愛娘・夢空ちゃんと寝転がりながら顔を寄せ合う密着ショットを投稿。また別の投稿では、「今日もだいぶ前から始まって頑張ってるよぉ〜」「癒されて…仕事へ」とコメントを添え、ピンクのドット柄のベビーウェア姿で、カメラをじっと見つめる愛くるしい表情の夢空ちゃんの姿を披露している。
この投稿には「癒される」「表情が可愛すぎる」「朝からほっこり」「親子ショット最高」「頑張るママに感動」といった声が寄せられている。
辻は、俳優の杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、夢空ちゃんとのパジャマショット披露
◆辻希美の投稿に反響
