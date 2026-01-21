小倉ゆうか、旅先で3kg増 ビキニ姿で美ボディ披露「透明感がすごくて見惚れる」「憧れのスタイル」
【モデルプレス＝2026/01/21】女優でモデルの小倉ゆうかが1月20日、自身のInstagramを更新。旅先でのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】5年ぶり女優業復活27歳“旅先で3kg増”ビキニ姿公開
小倉は「3kgの体重増やしてお土産に持って帰ってきた」と中国語でつづり、旅先での様子を複数枚投稿。美しいビーチを背景にしたショットや山盛りのシーフード料理などとともに、モスグリーンのビキニを身に着けたショットも公開しており、引き締まったウエストや胸元がのぞいている。
この投稿には「ビーチの景色に負けない美貌が眩しすぎる」「3キロ増えたとは思えないスタイルの良さ」「セクシーでドキドキしちゃう」「透明感がすごくて見惚れる」「自然体の美しさ」「憧れのスタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆小倉ゆうか、旅先でのプライベートショット公開
◆小倉ゆうかの投稿に反響
