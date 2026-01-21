Vaundyが、東京・国立新美術館にて2026年2月11日より開催する「テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」の公式テーマソング「シンギュラリティ」を書き下ろしたことを発表した。

本展は、テート美術館のコレクションを中心に、1990年代後半から2000年代初頭までの英国で起こったアートの革新を約60人の作家・約100点の作品で多角的に辿る大規模展。本日、本展の世界観を凝縮したSPOT映像が公開された。映像内では、Vaundyによる公式テーマソングの一部音源を先行して聴くことができる。なお「シンギュラリティ」は、展覧会開幕日である2月11日に配信リリース予定だ。

◾️Vaundyコメント

テートモダンへはイギリス滞在時によく足を運び、1人ゆっくりと絵を描いたりなど心地いい時間を過ごした場所のひとつです。

膨大な収蔵数とその作品ごとの技法や表現を目の当たりにして、時に打ちのめされながらも刺激をたくさんもらいました。

「シンギュラリティ」は時代や場所を問わず、すべてのものづくりへの愛を表した曲です。

ものづくりを通して特異点への旅をする。その表題に相応しい曲になったと思います。

◾️「シンギュラリティ」

2026年2月11日（水・祝）リリース 配信：https://lnk.to/_singularity

作詞・作曲・編曲：Vaundy

※「テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」公式テーマソング

◾️「テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」

英語名： YBA & BEYOND: British Art in the 90s from the Tate Collection 【東京展】

会期： 2026年2月11日（水・祝）〜2026年5月11日（月）

会場： 国立新美術館 企画展示室2E（東京都港区六本木7-22-2）

休館日：毎週火曜日

※ただし2026年5月5日(火・祝)は開館

開館時間：10:00〜18:00

※毎週金・土曜日は20:00まで

※入場は閉館の30分前まで 主催： 国立新美術館、テート美術館、ソニー・ミュージックエンタテインメント、朝日新聞社

協力：日本航空、ヤマト運輸

後援：ブリティッシュ・カウンシル、J-WAVE

一般のお問合せ：050-5541-8600（ハローダイヤル） 【京都展】

会期： 2026年6月3日（水）〜2026年9月6日（日）

会場： 京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ（京都府京都市左京区岡崎円勝寺町124）

主催： テート美術館、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ABCテレビ、キョードーエンタテインメント、

京都新聞、FM802/FM COCOLO、京都市

協力：日本航空、ヤマト運輸

後援：ブリティッシュ・カウンシル 展覧会公式サイト：https://www.ybabeyond.jp/

