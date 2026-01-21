◆第６７回アメリカジョッキークラブカップ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１月２１日、美浦トレセン

間違いなく過去一番と言える動きだった。ディマイザキッド（牡５歳、美浦・清水英克厩舎、父ディーマジェスティ）は美浦・Ｗコースでミツカネメルクリオ（３歳未勝利）を１馬身追走。直線で強めに追われると素早く反応し内から１馬身抜け出した。５ハロン６９秒３―１１秒９というタイム以上の素軽いフットワーク。あまり調教で目立つタイプでないだけに、状態の良さは際立っている。清水英調教師も「本当にいいね。体もいいし、気持ちも前向きだよ」と並々ならぬ自信をのぞかせた。

昨年の有馬記念を補欠２位で除外となってから再仕上げの形にも「頭の中で使ったことにして仕上げ直しているからね」と一切問題なしとアピール。「冬場の方がいいみたい。夏は休んでいる馬だしね」と早朝は氷点下まで冷え込んだ寒波の到来を歓迎した。

今回はダービー３着のショウヘイを筆頭に、レベルの高さが評判となっている４歳世代の上位馬たちがライバル。強豪撃破に向け「相手は強いけど、このレベルでやっていかないと勝てないから」とトレーナーは力を込める。

舞台となる中山２２００メートルは、１年前に２勝クラスで５馬身差の圧勝劇を披露した得意条件。「一番合っていると思うよ」と“地の利”も十分だ。重賞初制覇へ向け、ピッタリと照準は合っている。（角田 晨）