MISAMO、“Rolling Stone Korea × MISAMO”写真集をオンライン発売決定
MISAMOが“Rolling Stone Korea × MISAMO”写真集の発売およびPOP UPイベントをGinza Novo 7F特設会場で開催する。これを記念して、プラットフォーム WAK＋にて限定オンラインイベントが開催されることが発表となった。
同オンラインイベント販売では、“MISAMO × ALWAYS OUT OF STOCK”限定コラボTシャツ(サイン会招待抽選付き)がセット販売される。
■オンラインイベント販売概要
販売期間：1月21日17:00〜2月6日23:59
販売ページ：https://www.wakplus.com/event/misamo/
※特設ページから販売ページにお越しください。
※購入にはWAK＋会員登録(無料)が必要です。
▼販売商品(1セット販売)
1セット￥22,000-(税込)＋配送料1,200円
・SPECIAL BOX (写真集・フォトカード(3枚) 全9種類・キーリング・ステッカー)
・WAK＋オンライン限定商品：MISAMO×ALWAYS OUT OF STOCK限定コラボTシャツ
※販売特典 (WAKWAK賞)：サイン会招待チケット
※お届け時期：3〜4週間
（問）cs@wakplus.com
■POP UP会場
GinzaNovo7階 特設会場
〒104-0061 東京都中央区銀座5-2-1
https://www.ginzanovo.com
