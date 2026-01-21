富山テレビの堀元優花アナウンサーが21日までに自身のインスタグラムを更新。極寒の滝行に挑戦した姿を公開した。



【写真】猛烈寒波をものともせず!あっぱれな滝行

「寒修行へ きょうは二十四節気の『大寒』 雪が降りしきる中、滝に打たれました」とつづり、富山県・大岩山日石寺での滝行を報告。気温は氷点下1度で水温3度、雪も舞う厳しい寒さの中、白装束に身を包み、勢いよく流れ落ちる水に打たれる動画を投稿した。



見るからに寒そうな動画だが、「雪中ランニングをいつもしているからか、思ったほど寒いとか痛いとかなかったです リアクション薄くてごめんなさいっ」と笑顔でポーズを取る余裕を見せ、「とってもスッキリしました」とさわやかに結んだ。



この投稿に「すげ～!強い～」「滝に打たれて気合いが入って偉い」「優花さんの逞しさにキュンキュンです」「すげぇド根性」「滝に打たれた後とは思えないくらいの可愛さ」「水も滴るいい女だね」など、称賛の声が集まっている。



富山県高岡市出身の堀元アナは入社2年目。気象予報士や防災士の資格を持ち、情報番組「ライブBBT」でお天気キャスターを務めている。趣味はランニング、読書、アニメを見ること。



（よろず～ニュース編集部）