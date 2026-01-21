大切な故人・ペットの遺骨を納めるリング全4種！ケイウノ メモリアルジュエリー「クオーリア」

新作メモリアルジュエリー「クオーリア」の、故人・ペットの遺骨を納めるリング（指輪） 4種類がケイウノから登場。

手元供養として故人やペットの遺骨・遺灰・遺髪などを納められるリング（指輪）です。

ケイウノ メモリアルジュエリー「クオーリア」

発売日：2026年3月

コンセプト：“はなれていても、心は一緒。ふとした瞬間に感じるあなたの存在”

取扱店舗：ケイウノ直営店

全国にジュエリー店舗を展開するオーダーメイド企業の「ケイ・ウノ」のジュエリーブランド「ケイウノ」から、大切な人やペットを偲ぶメモリアルリング（指輪）「クオーリア」4種類が登場。

今回の新作は、手元供養として故人やペットの遺骨・遺灰・遺髪などを納められるリング（指輪）です。

ケイウノでは2024年10月にメモリアルジュエリーのペンダントトップ「ピッコロ・セーメ」を発売。

その後、“指輪で身に着けたい”との声も多く寄せられたことから企画されました。

ネーミングは、イタリア語の「心」を意味する「Cuore」と「気配」を意味する「aria」を組み合わせ、“心の中でいつもそばに感じられるように”という願いが込められています。

”納めたものをいつでも見ていたい”という人と、”見えないところにそっと納めて身に着けたい”という人の、どちらの想いにも応えた4種類のデザインが展開されます。

見えない場所にそっと納める2デザイン

「シグネット」と「プレーン」は内側に封入するタイプ。

肌に触れる部分に納めることで“そばにいる”という感覚を感じられます。

一見すると通常のジュエリーで、人目を気にせず絆を感じられるのもポイントです。

表面には宝石やイニシャル、彫り模様を追加するなど自由にアレンジができます。

「Cuoria -Signet-」（クオーリア -シグネット-）

価格：154,000円

素材：K14イエローゴールド、樹脂

「シグネット」は、内側に封入できる空間が3つあります。

それぞれの空間を使用して、大切な家族を一緒に納めることもできます。

「Cuoria -Plain-」（クオーリア -プレーン-）

価格：166,100円

素材：K14イエローゴールド、樹脂

「プレーン」はシンプルなストレートライン。

どんなシーンでも身に着けやすいデザインです。

※『プレーン』は提携先「ディアペット」での先行販売なし

アレンジ例

シンプルにそのまま身に着けることはもちろん、宝石や彫り模様などを入れて自分だけのアレンジをプラスすることも可能。

誕生石やイニシャル、メッセージ、想い入れのあるモチーフなど、デザインは要望を伺いながらデザイナーがデザイン画を描き提案することもできます。

※画像のアレンジ例は、表にメレダイヤモンドをセットしたもの

いつでも見つめられるタイプ2デザイン

「オーバル」と「ラウンド」は納めたものをリング正面に配置し、視覚的にも大切な存在を感じられるデザインです。

樹脂カラーは自由に選ぶことができ、「ペットの瞳の色」「好きだったおもちゃの色」「いつも身につけていた首輪の色」など、想い出を色として残すことができます。

いずれも名前や没年月日などの刻印にも対応してもらえます。

「Cuoria -Oval-」（クオーリア -オーバル-）

価格：154,000円

素材：K14イエローゴールド、樹脂

まるで宝石を包み込むようにセットしたかのようなメモリアルリング。

「封入したものをいつでも見ていたい」という声に応えて製作しており、その存在感をしっかりと感じられます。

「オーバル」は、最も多くの遺骨等が納められるデザインです。

「Cuoria -Round-」（クオーリア -ラウンド-）

価格：137,500円

素材：プラチナ950、樹脂

さりげないサイズで制作された「ラウンド」

コロンとした円がかわいらしい印象です。

樹脂カラーは選択可能

樹脂の色は選択可能なため、「うちの子の目の色」「好きだったおもちゃの色」「いつもつけていた首輪の色」など、大切な想い出を表現しても素敵です。

リング内側には、お名前や没年月日などの刻印も入れられます。

納めたシーンを写真で共有、安心の“可視化サービス”

ジュエリー職人がリングへ納入するシーンを写真撮影し、画像をメールで送付するサービスを提供。

希望の場合は、店頭にて自分でリングへ納めることも可能です。

大切な儀式として寄り添える仕組みが整えられています。

先行販売イベント 「ディアペットオリジナル遺骨ジュエリー “DEAR” フェア」

開催日時：2026年1月24日（土）〜 2月8日（日）10時〜17時（水曜・木曜定休日）

取り扱い商品：Cuoria -Signet-、Cuoria -Oval-、Cuoria -Round-

開催場所：遺骨ジュエリー専門店（東京都千代田区麹町5-6-4 3F）

主催：「ディアペット」を運営する株式会社インラビングメモリー

実物を見ながらゆっくりと選びたい人や、サイズや素材で迷われている人に。

安心して検討できる先行販売イベントです。

ペットの遺骨で作るメモリアル砂時計

2023年7月より、「ディアペット」を運営する「インラビングメモリー」との提携を開始。

2025年8月には、遺骨を特殊加工によりサラサラの砂へと加工し、世界でひとつの砂時計を製作する「メモリアル砂時計」を共同開発しました。

遺骨を特殊加工してガラスビーズと混ぜ合わせ、さらさらとした砂状に仕上げたうえで、砂時計型のオブジェとして封入したものです。

シンプルであたたかみのあるデザインは、自宅のインテリアにも自然に溶け込みます。

すべて国内工房の職人が一点ずつ手作業で仕上げ、哀悼の想いをカタチにしています。

※ケイウノ直営店では販売していません

大切な故人との絆や、家族の一員であるペットとの思い出が詰まったメモリアルジュエリー。

ケイウノの「クオーリア」全4種は、2026年3月より、ケイウノ直営店にて販売開始です。

