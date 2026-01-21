『ミャクミャク感謝祭』詳細日時・会場・内容が発表…パフォーマンス・記念撮影など 入場券付き商品は3種【詳細】
2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス（2025MLO）は、『ミャクミャク感謝祭2026 in OSAKA』を、2月16日にSkyシアターMBSで開催すると発表した。
【写真】ミャクミャク、閉幕翌日の“新ビジュアル”「おはよう、未来。」
イベントでは、ミャクミャクによるパフォーマンスや記念撮影など、ミャクミャクと存分に交流を楽しめるさまざまなコンテンツを用意する。昼・夜の2部制。
参加にはイベント参加券付き商品の購入が必要。イベント参加券付き商品の抽選販売は、チケットぴあで1月22日正午より開始予定。
さらに、『ミャクミャク感謝祭2026』は、東京でも3月26日に開催予定と明らかにされた。
■『ミャクミャク感謝祭2026 in OSAKA』
日時：2026年2月16日（月）
1部：15時00分〜16時00分（開場14時00分）
2部：18時30分〜19時30分（開場 17時30分）
会場：SkyシアターMBS（大阪府北区梅田3-2-2JPタワー大阪6F）
収容人数：各回800名
プログラム：ミャクミャクによるパフォーマンスやミャクミャクに関する「クイズ大会」、記念撮影など
イベント入場券付き商品詳細
（1）梅コース／イベント入場券付き商品 2000円（税込）（シリコンリストバンド＋入場券）
（2）竹コース／イベント入場券付き商品 5000円（税込）（シリコンリストバンド＋トートバック+キーホルダー＋入場券）
（3）松コース／イベント入場券付き商品＆2ショット記念撮影付き商品 1万円(税込）（シリコンリストバンド＋トートバック+キーホルダー+アクリルフォトフレーム+入場券）
【写真】ミャクミャク、閉幕翌日の“新ビジュアル”「おはよう、未来。」
イベントでは、ミャクミャクによるパフォーマンスや記念撮影など、ミャクミャクと存分に交流を楽しめるさまざまなコンテンツを用意する。昼・夜の2部制。
参加にはイベント参加券付き商品の購入が必要。イベント参加券付き商品の抽選販売は、チケットぴあで1月22日正午より開始予定。
■『ミャクミャク感謝祭2026 in OSAKA』
日時：2026年2月16日（月）
1部：15時00分〜16時00分（開場14時00分）
2部：18時30分〜19時30分（開場 17時30分）
会場：SkyシアターMBS（大阪府北区梅田3-2-2JPタワー大阪6F）
収容人数：各回800名
プログラム：ミャクミャクによるパフォーマンスやミャクミャクに関する「クイズ大会」、記念撮影など
イベント入場券付き商品詳細
（1）梅コース／イベント入場券付き商品 2000円（税込）（シリコンリストバンド＋入場券）
（2）竹コース／イベント入場券付き商品 5000円（税込）（シリコンリストバンド＋トートバック+キーホルダー＋入場券）
（3）松コース／イベント入場券付き商品＆2ショット記念撮影付き商品 1万円(税込）（シリコンリストバンド＋トートバック+キーホルダー+アクリルフォトフレーム+入場券）