ヤクルトの長岡秀樹内野手（24）と内山壮真捕手（23）が21日、宮崎・西都市の西都原運動公園野球場で自主トレを公開した。

ヤクルトの2軍キャンプ地での自主トレに長岡は「僕がプロ野球生活始まったのもこの西都の地。そういう意味でまた一からのスタートということで、すごく縁を感じる」。今季から内野手に転向する内山は「内野といえば秀樹さん。実績もありますし、ショートやるにしても、セカンドにやるにしても、盗むところがたくさんある。自分の中では一番良い環境かなと思ってお願いしました」と合同自主トレの経緯を明かした。

練習に集中するため、完全非公開で行っている自主トレ。守備練習では2人で遊撃に入り、約25分間ノンストップで打球を受け続けた。池山監督は「ダイヤモンドは白紙」と明言している中で、長岡は「2人とも活躍しまくれば、おのずと出場機会があって、レギュラーになれてチームの顔になる。これが最高の形」と「そまひで」コンビでけん引を誓った。

お昼休憩では報道陣へ、西都市の老舗「うなぎの入船」のうなぎのおにぎりを差し入れ。長岡は「おいしいです」と笑顔を見せた。