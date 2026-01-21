¡ÖÆüËÜ¸ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ¸Ë¡¤ò»ý¤ÄÆÈÎ©¤·¤¿¸À¸ì¡×¡È¼êÏÃ¡É¤ò³Ø¤ó¤À´ÔÎñ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¿Í¶µ¼ø¤¬¡¢40Âå´Ç¸î»Õ¤È¤ÎÎø¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡ÈÂçÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¡É¤È¤Ï¡©
¡Ø·¯¤Î¼ê¤¬¸ì¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥¾¥Ú¥Æ¥£ Ãø¡Ë
¡¡³©Àî¾Þ¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¥¹¥¤¥¹¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÈÌÕÌÜ½÷À¤È¤ÎÎø°¦¤òÉÁ¤¤¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¼êÏÃ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ë´Ø¿´¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãø¼Ô¼«¿È¤¬¡Ö¼êÏÃÄÌÌõ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¼êÏÃ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÃÎ¤ê¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤í¤¦¼Ô¤¬ÀÎ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜ¼êÏÃ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ¸Ë¡¤ò»ý¤ÄÆÈÎ©¤·¤¿¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£²»À¼ÆüËÜ¸ì¤ò²ð¤µ¤º¡¢¤í¤¦¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜ¼êÏÃ¤ò³Ø¤Ö¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ê¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤Û¤É¤ËÆüËÜ¸ì¤Ë´®Ç½¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤ÏÊÌ³Ê¤È¤·¤Æ¤â¡Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤È³°¹ñ¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë²æ¡¹¤¬»×¤¦¤Û¤É¤Îº¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÍ¡×¡Ê40Ç¯¶á¤¯ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¡¢Âç³Ø¤Ç¹ñÊ¸³Ø¤ò¶µ¤¨¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¿Í¡Ë¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼êÏÃ³Ø½¬¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶î¤±½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Ç¤í¤¦¼Ô¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼êÏÃÄÌÌõ¼Ô¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¾®Àâ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Ë¡Äî¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡Ö¼êÏÃÄÌÌõ»Î¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÊÑ¨±Û¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬ÀÛÃø¡Ø¥Ç¥Õ¡¦¥ô¥©¥¤¥¹¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤â¤½¤Î°ì¿Í¡Ë¡¢¡ÖÃÏ°è¤ÎÅÐÏ¿¼êÏÃÄÌÌõ¼Ô¡×¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾®Àâ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¼êÏÃÄÌÌõ¼Ô¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤ä¡¢¡ÖÆüËÜ¼êÏÃ¡×¤È¡ÖÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¼êÏÃ¡×¡Ê²»À¼ÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸Ë¡¤È¸ì½ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ê»ØÉ½¸½¡Ë¤È¤Î°ã¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤í¤¦¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤Î±ü¿¼¤µ¤Ê¤É¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ì¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Àâ¶µ½¤¤Êª¸ì¤«¤È¿È¹½¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£´ðËÜ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖËÍ¡×¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼êÏÃ¹ÖºÂ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿°´¤È¤¤¤¦40Âå¤ÇER¡ÊµßÌ¿µßµÞ¡Ë´Ç¸î»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤È¤ÎÂç¿Í¤ÎÎø°¦Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°´¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡ÖÈëÌ©¡×¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãí°Õ¿¼¤¤ÆÉ¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤½¤ÎÈëÌ©¤Î°ìÃ¼¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÃ¼¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÈà½÷¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î½Å¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢¡ÖËÍ¡×¤Ï¶±¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¶±¤ß¤ò¹îÉþ¤·¡¢¡ÖËÍ¡×¤È°´¤Îµ÷Î¥¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¤¤Æ¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ë½ÐÍè»ö¤¬À¸¤¸¤ë¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤í¤¦¼Ô¤Î¹ñºÝÅª¥¹¥Ý¡¼¥Äº×Åµ¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¡Ê´©¹Ô¤Ï2025Ç¯10·î¡Ë¤Ï¤Þ¤À³«ºÅÁ°¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãø¼Ô¤ÏÁ´¤¯¤ÎÁÛÁü¤Ç¤½¤ÎÉÁ¼Ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¤Î·Ð²á¤ä·ë²Ì¤òÃÎ¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ïº¤ÏÇ¤â³Ð¤¨¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ë»ê¤ê¡¢2¿Í¤ÎºÆ²ñ¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤½¤³¤òÁª¤ó¤ÀÉ¬Á³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¹çÅÀ¤¬¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Î±¿Ì¿¤È¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÉý¹¤¤¤½¤ÎÃæ´Ö¤ÇÉÔ³Î¤«¤Ë¼Ø¹Ô¤¹¤ëÀî¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö°´¤¬»ØÀè¤ËÂ÷¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀÝÍý¤ò¸«»ö¤ËÎ¢¤Å¤±¤ëÎà¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤ë¤½¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾®Àâ¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¼êÏÃ¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
David Zoppetti¡¿1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥¹¥¤¥¹½Ð¿È¡£¹â¹»»þÂå¤«¤éÆÈ³Ø¤ÇÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ó¡¢86Ç¯¤«¤éÆüËÜºß½»¡£96Ç¯¡Ö¤¤¤Á¤²¤ó¤µ¤ó¡×¤Ç¤¹¤Ð¤ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±ºî¤¬³©Àî¾Þ¸õÊä¤Ë¡£¤Û¤«¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¡Ù¡¢¡ØÎ¹Æüµ¡Ù¡¢¡Ø´ñÀ×¤Î¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¤Þ¤ë¤ä¤Þ¤Þ¤µ¤¡¿1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¾®Àâ²È¡£¡Ø¥Ç¥Õ¡¦¥ô¥©¥¤¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¡ØÀÄ¤¤Ä»¡¢Èô¤ó¤À¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ê´Ý»³ Àµ¼ù¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2026Ç¯1·î22Æü¹æ¡Ë