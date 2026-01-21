1Æü1ËÜ¤À¤±¤Î¡ÈÅìµþ²£ÃÇ¡ÉJRÆÃµÞ¡¢3Î¾¤À¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¡© ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÉÙ»Î»³ Î©¤Á¿Í¥¾¥í¥¾¥í
²¼¤ê1ËÜ¤Ç¹Ô¤¯ÀéÍÕ¡Á²Ï¸ý¸Ð´ÖÍ£°ì¤ÎÆÃµÞ
¡¡JRÃæ±ûËÜÀþ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¤Î±¿¹Ô¶è´Ö¤Ï¡¢¼ç¤Ë¿·½É¡Á¾¾ËÜ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯¤ËÄ¹ÌîÂ¦¤ÏÂç»åÀþ¤Ø¡¢1986¡Ê¾¼ÏÂ61¡ËÇ¯¤ËÅìµþÂ¦¤ÏÀéÍÕ¤Þ¤Ç¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤âÀéÍÕÈ¯Ãå¤Î¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¤¬1±ýÉüÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1Æü1ËÜ¡ÛÄ«¥¤¥ÁÀéÍÕÈ¯¡ÖÉÙ»Î²óÍ·¡×¤ÎÎ¹¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡ÀéÍÕÈ¯Ãå¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1988¡Ê¾¼ÏÂ63¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤º¤µ6¹æ¡¦23¹æ¡×¤¬ÀéÍÕ¤«¤éË¼ÁíÈ¾Åç¤ÎÀéÁÒ¤Þ¤Ç±äÄ¹±¿Å¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ7»þ34Ê¬È¯¡¢ÀéÁÒ13»þ2Ê¬Ãå¤Ç5»þ´Ö28Ê¬¤ÎÄ¹µ÷Î¥ÆÃµÞ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1991¡Á1993¡ÊÊ¿À®3¡Á5¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡ÁÀ®ÅÄ¶õ¹Á´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤¿¡Ö¥¦¥£¥ó¥°¤¢¤º¤µ¡×¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2020¡ÊÎáÏÂ2¡ËÇ¯¤Þ¤Ç¡¢ÀéÍÕÈ¯Ãå¡Ö¤¢¤º¤µ3¹æ¡×¤¬Âç»åÀþÆî¾®Ã«¤Þ¤Ç¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï341.6km¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½êÍ×»þ´ÖÌó5»þ´Ö¤Ï¡¢ÉÊÀî¡ÁÀçÂæ´Ö¤Î¾ïÈØÀþÆÃµÞ¡Ö¤Ò¤¿¤Á¡×¤¬Áö¤ë¤Þ¤Ç¤ÏJRÅìÆüËÜ¤ÎÃë¹ÔÆÃµÞ¤È¤·¤ÆºÇÄ¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀéÍÕÈ¯Ãå¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¤Ï¡¢2020¡ÊÎáÏÂ2¡ËÇ¯¤«¤é9Î¾¤¬¾¾ËÜ¹Ô¤¡Ö¤¢¤º¤µ3¹æ¡×¡¢3Î¾¤¬ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»²Ï¸ý¸Ð¹Ô¤¡ÖÉÙ»Î²óÍ·3¹æ¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¡Á²Ï¸ý¸Ð´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï2»þ´Ö50Ê¬¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¾å¤êÀéÍÕ¹Ô¤¡Ö¤¢¤º¤µ50¹æ¡×¤Ï²Ï¸ý¸ÐÈ¯¡ÖÉÙ»Î²óÍ·¡×¤È¤ÏÊ»·ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²¼¤ê¡ÖÉÙ»Î²óÍ·3¹æ¡×¤ÏÀéÍÕ¡Á²Ï¸ý¸Ð´Ö¤ò·ë¤ÖÍ£°ì¤ÎÎó¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕÈ¯¤Î¡ÖÉÙ»Î²óÍ·¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¡¡2025Ç¯8·î¤ÎÊ¿Æü¤ËE353·ÏÅÅ¼Ö¤Î¡ÖÉÙ»Î²óÍ·3¹æ¡×¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÍÕÈ¯¤ÏÁáÄ«¤Î6»þ38Ê¬¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Û¡¼¥à¤âÎó¼Ö¤â´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Î¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ø¹½Æâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¿©ÎÁ¤È°ûÎÁ¤òÄ´Ã£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÙ»Î²óÍ·3¹æ¡×¤ÏÎó¼Ö¤Î¸å¤í´ó¤ê3Î¾¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ò¼õ¤±¤ÆÊ¿Æü¤Ç¤âËþÀÊ¤¬Â¿¤¤Îó¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀéÍÕÈ¯¤Î»þÅÀ¤Ç¾èµÒ¤Ï¡¢É®¼Ô¡Ê°ÂÆ£¾»µ¨¡§¾è¤ê¤â¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ16¿Í¤Ç¤¹¡£¼ÖÆâ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÉÕÂ°ÊÔÀ®¡Ê¡ÖÉÙ»Î²óÍ·¡×ÊÔÀ®¡Ë¤Ë¤âÂç·¿²ÙÊªÃÖ¤¾ì¤ä¼Ö¤¤¤¹ÂÐ±þ¥È¥¤¥ì¤¬È÷¤ï¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬JRÅìÆüËÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îó¼Ö¤ÏÀéÍÕ¤ò½ÐÈ¯¡£¤¢¤Þ¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤µ¤º¡¢6»þ53Ê¬È¯¤ÎÁ¥¶¶¤Ç»ä¤Î¾è¤ë2¹æ¼Ö¤Ë6¿Í¡¢7»þ7Ê¬È¯¤Î¶Ó»åÄ®¤Ç1¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀéÍÕÈ¯Ãå¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¤Ï¡¢½©ÍÕ¸¶¤ä»Í¥ÄÃ«¤ËÄä¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÎ¾±Ø¤òÄãÂ®¤ÇÄÌ²á¡£7»þ30Ê¬È¯¤Î¿·½É¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¤Î¾èµÒ¤¬¾è¼Ö¤·¡¢ÎÙ¤ÎÁëÂ¦¤ÎÀÊ¤Ë½÷ÀµÒ¤¬ºÂ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÆâÊüÁ÷¤Ç¡Ö¿·½É¤«¤é¤¢¤º¤µ¹æ¤Ë¤Î¤ß¥ï¥´¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È°ÆÆâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¤È¡ÖÉÙ»Î²óÍ·¡×¤Ï´ÓÄÌÏ©¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÉÙ»Î²óÍ·¡×ÊÔÀ®¤Þ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Íè¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£·ÀÌó¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤¢¤º¤µ¡×ÊÔÀ®¤Ë½Ð¸þ¤¼ÖÆâÈÎÇä¤ò¸«¤ë¤È¡¢°ûÎÁ¤ä¤Ä¤Þ¤ß¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤·¤¿¡£ÀéÍÕÈ¯¤ÏÁáÄ«¤Ç±ØÊÛ²°¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀµÄ¾¡¢ÊÛÅöÎà¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡µÈ¾Í»û¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢¼ÖÁë¤Îº¸Â¦Á°Êý¤ËÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£7»þ52Ê¬¤ÎÎ©Àî¤Ç24¿Í¤Û¤É¤¬¾è¼Ö¡£É®¼Ô¤ÎÁ°¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤¬¾è¤ê¡¢ºÂÀÊ¤ò¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÎÙ¤Î½÷ÀµÒ¤¬ÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿²ÙÊªÃÖ¤¾ì¤Ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÃÖ¤«¤º¡¢¼«Ê¬¤ÈºÂÀÊ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¶¹¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¿Íµ¤¤Ç¡¢ÊÔÀ®Áý¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¡©
¡¡8»þ3Ê¬¡¢È¬²¦»Ò¤Ç12¿Í¤¬¾è¼Ö¤·ËþÀÊ¤Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¤âËþÀÊ¤Ç¡¢¡Ö¶õÀÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼ÖÆâÊüÁ÷¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Ï³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤Î½¸ÃÄ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ÖºÂÀÊÌ¤»ØÄê·ô¡×¤Ç¾è¼Ö¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡8»þ30Ê¬¡¢Âç·îÃå¡£10¿Í¤Û¤É¤¬²¼¼Ö¤·¡¢¤³¤³¤Ç¡Ö¤¢¤º¤µ3¹æ¡×¤È¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤·ºî¶È¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤êÎ¥¤·¤Ï¿×Â®¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢8»þ33Ê¬¤Ë¡Ö¤¢¤º¤µ3¹æ¡×¤Ï½ÐÈ¯¡£¡ÖÉÙ»Î²óÍ·3¹æ¡×¤Ï8»þ40Ê¬È¯¤Î¤¿¤á¡¢¥Û¡¼¥à¤ò»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç°ûÎÁ¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÃ¯¤â¾è¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þº¸Â¦¤ÎÁëÂ¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Îó¼Ö¤ÏJR¤È¤ÎÏ¢ÍíÀþ¤òÄÌ¤ê¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»Àþ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£8»þ57Ê¬¡¢ÅÔÎ±Ê¸²ÊÂç³Ø¤Ç2¿Í²¼¼Ö¡£¤³¤³¤«¤éÉÙ»Î»³¤¬ÍºÂç¤Ê»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡£¿²ÂæÆÃµÞ¤Ê¤É¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¼µÈÅÄ¤Ï9»þ13Ê¬¤ËÅþÃå¤·¡¢14¿Í¤¬²¼¼Ö¡¢6¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡9»þ18Ê¬¤ËÅþÃå¤·¤¿ÉÙ»Î»³¤Ç¤Ï¡¢30¿ÍÄøÅÙ¤¬²¼¼Ö¡£¿Ê¹ÔÊý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£9»þ25Ê¬¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤ËÅþÃå¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¾è¼Ö¤â²¼¼Ö¤â20¿Í¤Û¤É¡£9»þ28Ê¬¡¢½ªÅÀ¤Î²Ï¸ý¸Ð¤ËÅþÃå¤·¡¢2»þ´Ö50Ê¬¤ÎÎ¹¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ß¤ê¤ë¾èµÒ¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¡¢¥Û¡¼¥à¤«¤é¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë3Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡E353·Ï¤Ï²÷Å¬¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¾è¤Ã¤Æ¤âÈè¤ì¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÉÙ»Î²óÍ·3¹æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¾å¤ÎÀ©Ìó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¡µë¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î²÷Â®¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤Î¤è¤¦¤Ë6Î¾ÊÔÀ®¤Ç¤âËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
