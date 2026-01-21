県内は２１日夜から大雪に注意してください。中越では２１日夜遅くから２３日にかけて、上越では２２日未明から朝にかけて、大雪による交通障害に警戒が必要です。



２１日午後５時現在、中越には「大雪警報」が発表中です。



新潟地方気象台によると、２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。中越と上越の山沿いでは２３日にかけて警報級の大雪となる所があり平地でも大雪の可能性があります。





その後も、新潟県では２５日頃にかけて警報級の大雪となる可能性があります。また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。中越と上越の平地、下越では、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。◆雪の予想・２２日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ３０センチ下越 山沿い ６０センチ中越 平地 ７０センチ中越 山沿い １００センチ上越 平地 ５０センチ上越 山沿い ８０センチ佐渡 ３０センチ・２２日午後６時から２３日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ２０センチ下越 山沿い ４０センチ中越 平地 ７０センチ中越 山沿い １００センチ上越 平地 ５０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 １５センチ・２３日午後６時から２４日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ３０センチ下越 山沿い ７０センチ中越 平地 ５０センチ中越 山沿い ７０センチ上越 平地 ３０センチ上越 山沿い ５０センチ佐渡 ３０センチその後も２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くため、大雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。交通障害、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意・警戒してください。新潟県では２２日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれもあります。注意してください。※２１日午後４時４３分発表「大雪と雷及び突風に関する新潟県気象情報」より