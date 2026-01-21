そばがきで飲む　炙りに揚げ出し、蕎麦の香りをダイレクトに味わえる極上のアテ

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草の蕎麦店『丹想庵 健次郎』です。

奥浅草の隠れ家でしっとりと、そばがきで飲む

浅草寺からしばらく奥に進んだ路地に佇む隠れ家的な店。旬の旨いアテが豊富で、いつでも気分よく飲める店として人気だが、そばがきは本格派だ。

焼き田舎そばがき1490円

『丹想庵 健次郎』焼き田舎そばがき 1490円 この皿一枚あれば、いつまでも飲める

表面を直火でしっかりと炙った田舎そばがきや、変わり種の揚げそばがきも用意するなど、日本酒が進むアレンジが楽しい。手碾きはすり鉢で粗く碾いたものを何回もふるいで落として粒を揃える。

「手間はかかるがダイレクトな香りの魅力には変えられません」と店主。デートでそばがき！ にも向く店だ。

『丹想庵 健次郎』（右）店主：鈴木健次郎さん、（左）女将：鈴木恵未さん

店主：鈴木健次郎さん、女将：鈴木恵未さん「そばがきで飲む、をおすすめしています！」

『丹想庵 健次郎』

浅草『丹想庵 健次郎』

［店名］『丹想庵 健次郎』

［住所］東京都台東区浅草3-35-3

［電話］03-5824-3355

［営業時間］12時〜13時半LO、17時半〜20時LO（火は夜のみ）、土：12時〜14時LO、17時〜19時LO

［休日］日・月

［交通］地下鉄銀座線浅草駅6番出口から徒歩10分

※画像ギャラリーでは、野菜で彩られた「揚げ出しそばがき」の画像がご覧いただけます。

撮影／鵜澤昭彦、取材／輔老心

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

『おとなの週末』2025年12月号

