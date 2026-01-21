衆院選の公示が迫る中、吉村知事は、連合山形が「２党１団体」としての統一候補を、擁立しないことについて、戸惑いをにじませました。

【写真を見る】「おぉーそうなるのか」吉村知事が衆議院選挙の野党の動きに戸惑い 「2党1団体」で統一候補を擁立せず（山形）

候補者の支援についてはきょうも明言をさけています。

きょう県庁で開かれた定例会見で吉村知事は、候補者の支援について現時点での明言は避けました。

吉村知事「今後、私の後援会とも相談しながら考えてまいりたいと思っているところです」

今回の衆院選では立憲民主党、国民民主党、連合山形による２党１団体が統一候補を擁立しないこととしました。

これについて、知事選の際に２党１団体から支援を受けてきている吉村知事は、戸惑いをにじませました。

■「おぉーそうなるのか」

吉村知事「連合さんにはずっと支えてきてもらいましたし、２党にも大変お世話になってきたという経緯がありますので、おお～という、そうなるのかという思い」



「共闘にはならないということについても、正直私の立場ではどうしたものかなと戸惑っているところであります」

■遠藤利明さんの不出馬に知事は…

また、自民党の遠藤利明議員が不出馬を表明していることについては「驚いた」としたうえで、山形新幹線の米沢トンネル（仮）の早期実現について着実に前に進めることができたなどと評価しました。

吉村知事「まだまだ本県発展のためにご尽力いただけるものと思っておりましたので大変驚いたところでありました。今後ともお立場は変わりましても県政発展のためにご支援ご協力をいただければと願っております」

県政にも動きがある中で、知事が衆院選でどのような立場を示すのか動向が注目されます。