メッツ“電撃補強”でベリンジャー争奪戦から撤退か　ヤンキースとの交渉が膠着状態も…地元紙が見解

メッツがロベルトJr.を電撃補強でベリンジャー争奪戦から撤退か(C)Getty Images

メッツが電撃補強を行った。ホワイトソックスからトレードで外野手のルイス・ロベルトJr.を獲得したことが発表された。

地元紙『New York Post』は「メッツの外野陣にぽっかりと空いていた大きな穴が埋まった」と伝え、「球団の発表によると、昨年のトレード期限でも獲得を試みていたルイス・ロベルトJr.が、ホワイトソックスとのトレードによりクイーンズ（メッツの本拠地）へやってくることになった」と記した。

このトレードにより、メッツは内野手のルイサンヘル・アクーニャ、右腕のトルーマン・ポーリーを放出している。

同紙は「ロベルトは打撃面では2年連続で苦しんでおり、昨季は打率.223、出塁率.297、長打率.364、14本塁打、33盗塁という成績に終わった。しかし、センターの守備は依然として超一流だ」と指摘し、スタットキャストによれば、OAA（平均以上の守備範囲でアウトにした数）は「7」を記録するなど、高い守備能力を誇る。

記事では「28歳のロベルトの加入により、メッツがFA市場トップの外野手であるコディ・ベリンジャーとの契約を目指す可能性は低下した。ベリンジャーは今週、ヤンキースとの交渉が膠着状態に陥り、メッツが真剣に獲得に乗り出すと見られていた」と記した。