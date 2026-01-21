「なんだか新鮮です」坂口健太郎、イタリアでのオフショットを公開！ 「リラックスした感じでいいな」
俳優の坂口健太郎さんは1月20日、自身のInstagramを更新。イタリアでのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】坂口健太郎のイタリアでのオフショット
ファンからは「絵になる〜」「カッコいい！のメーター振り切ってる」「大人の色気出てきたね」「リラックスした感じでいいな」「なんだか新鮮です」「ミラノ行ってみたくなりました」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「大人の色気出てきたね」坂口さんは、イタリアで撮影した8枚の写真を投稿。ラグジュアリーブランド・PRADA（プラダ）のアンバサダーとして、2026年秋冬メンズファッションショーに出席した時のオフショットです。ミラノの美しい街並みに溶け込む坂口さん。食べ歩きを楽しむ貴重な姿も載せています。
オフショットはほかにも！18日にも、イタリアでのオフショットを公開していた坂口さん。自身の目を手で覆ったり、満面の笑みを浮かべたりするリラックスした姿を見ることができます。ファンからは「そのくしゃっとした笑顔好きすぎる」「写真集みたい」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
