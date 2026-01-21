グンゼは、メンズブランド「BODY WILD（ボディワイルド）」から、「毎日のワードローブとして使いやすい」をコンセプトとした新定番ボクサーパンツをAmazon限定で販売を開始した。ファッション、ライフスタイルを中心にYoutubeやInstagramなどで発信するTakahiro Kawashima氏との初のコラボレーションによって、「定番」という概念を再定義。ファッションに自然に溶け込むミニマルなデザインと快適な穿き心地を両立させたコラボボクサーパンツは、1月20日からAmazonで販売を開始した。

毎日欠かさず身に着け、肌に直接触れる「アンダーウェア」を“単なる下着”ではなく、「ファッションを楽しむ新しい選択肢」として提案したいというKawashima氏のこだわりは、「気を抜いていない自分」を演出するさりげないおしゃれ。主張は強すぎず、汎用性の高いミニマルなデザインでありながら、どこか遊び心を入れること。「BODY WILD」が長年こだわり続けてきた快適な穿き心地とカッコ良さの両立に、また新たなアップデートが加わった。毎日使うアイテムだからこそ、こだわったアイテムを試してほしいという共通の想いから、コンセプト、デザインはわずか1回のミーティングで共鳴。細部のチューニングを繰り返し、開発した。季節ごとに入れ替えられる3枚セット、Amazonで購入できる手軽さも、同商品における「定番」の大切な要素となっている。





生地、腰ゴム、ロゴにいたるまで、カラートーンを統一し、洗練されたミニマルなデザインに仕上げた。ウエストバンドに配置するブランドロゴは、一見主張しないように見えて、光の角度によってほのかに浮かび上がる絶妙な調整を加え、ステルスデザインを実現した。

ボディ生地には環境に配慮された繊維、リサイクルポリエステルを90％使用したストレッチ素材を採用。「BODY WILD」のDNAである快適な穿き心地を実現する素材の作り込みと前マチ部分に代表される立体設計に加え、Kawashima氏が重視した「ボトムスとの相性」を追求した。生地の滑らかさにこだわることで、摩擦の多いボトムスと合わせる際も、ストレスのない快適性を提供する。

Kawashima氏が厳選したベーシックながらも独自性のある5色のカラー展開は、定番ファッションアイテムであるデニム、ミリタリーテイスト、スーツなど、あらゆるスタイルとのコーディネートをテーマに選定。ビジネスからカジュアルまであらゆるシーン、ファッションに対応し、ライフスタイルに取り入れやすく、ふとした瞬間も「気を抜いていない自分」をさりげなく演出する。

［小売価格］2640円（税込）

［発売日］1月20日（火）

グンゼ＝https://www.gunze.co.jp