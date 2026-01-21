銀座コージーコーナーは、1月23日から3月15日まで、カフェ・レストラン併設9店舗で「プレミアムガーナショコラアイスのLOVINGパフェ」を販売する。

バレンタイン＆ホワイトデー期間限定で、プレミアムガーナショコラアイスを使用した「プレミアムガーナショコラアイスのLOVINGパフェ」が登場する。

チョコレートの味わいがしっかり感じられる濃厚なショコラアイスをベースに、ホイップクリームやビターチョコソース、チョコスポンジやほろ苦いキャラメルフレーク、クラッシュナッツを重ね、仕上げにチョコレートと相性のよい苺とバナナ、マカロンをトッピングした。

ショコラアイスの奥深い味わいをさまざまなトッピングと一緒に、心ゆくまで味わえる贅沢なパフェとなっている。ひと口ごとに食感や味わいの異なる楽しさがパフェの醍醐味。レストラン・カフェのゆったりとした雰囲気の中でぜひ堪能してほしいという。

販売店舗は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店となる。銀座1丁目本店のみ、他店よりドリンク付はプラス200円、単品はプラス100円になる。

「プレミアムガーナショコラアイスのLOVINGパフェ」は、チョコレートの味わいがしっかり感じられる濃厚なプレミアムガーナショコラアイスに、深い味わいのチョコスポンジやマカロン、ほろ苦のキャラメルフレークをちりばめた、ゴージャスなパフェとなっている。相性抜群のバナナと小気味よいクラッシュナッツもうれしいアクセントだという。

［小売価格］1380円

※ドリンク付：1760円

（すべて税込）

［発売日］1月23日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp