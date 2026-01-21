新木優子＆BLACKPINK・ジス、“Diorペア”の2ショットにファン衝撃「はあああ、、!!眼福」「脚まっすぐで羨ましい」
俳優の新木優子（32）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。韓国ガールズグループ・BLACKPINKのメンバー、JISOO（ジス）との2ショットを披露し、2人の圧倒的な美貌に反響が集まっている。
【写真】「むむ、美女二人発見」愛らしい雰囲気ただよう新木優子＆BLACKPINK・ジスの2ショット
新木は、ハートの絵文字を添えて、ジスと肩を並べて似たポージングをした写真を投稿。愛らしい雰囲気がただようショットとなっていた。
新木は、ディオールビューティー アンバサダー。ジスはディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーを務めており、イベントなどで交流がある2人。美の共演に、「むむ、美女二人発見」「はあああ、、!!眼福」「脚まっすぐで羨ましい」「癒やし」「最高の2人だ」「ひぃ!!!推しと推しが Diorペア」などの声が多数寄せられている。
