

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」

明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」を、2月9日から発売する。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は、「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始した。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感で好評を得ている。

和食の基本である「だし」だが、近年「だし」に注目が集まっており、カレーやチョコレートなどにだしを使用した「だしグルメ」の登場など、楽しみ方の広がりが見られる。そこで今回の「一平ちゃん」は、商品を構成する、ソース、マヨ、あとのせかやく（だし粉）すべてにだしを効かせた、だし尽くしの一品として登場する。

ソースはウスターソースをベースに鰹節エキス、鯖節エキスなどを効かせた和風だしソース。マヨは鯖粉末を配合した特製の「だしマヨ」。あとのせかやくは、揚げ玉、削り節、紅生姜、あおさが入った「だし粉」となっている。鰹や鯖のだしの風味、旨みが詰まっただし尽くしの一平ちゃんだという。

パッケージデザインは、だしソースの味わいを想起させる「茶色」を背景色に使い、ソース・マヨ・あとのせかやく全てにだしを効かせた、徹底的な“だし推し”のイメージを押し寄せる波で表現した。イラストやフォント、色使いを含め、全体的に和のテイストを感じさせるデザインになっている。

いつもの一平ちゃんとはひと味違うメニューを楽しんでほしい考え。

商品特長は、適度な弾力があり、食べ応えのある麺となっている。ウスターソースをベースに鰹節エキスや鯖節エキスなどを効かせた和風だしソースとのこと。特製マヨは、鯖粉末を配合した「だしマヨ」だという。あとのせかやくは、揚げ玉、削り節、紅生姜、あおさ入りの「だし粉」。具材は、キャベツ、豚肉ダイスとなる。

［小売価格］328円（税別）

［発売日］2月9日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp