¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£±Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤·¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎÈ½·èÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯¤Ë°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤·¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»³¾åÈï¹ð¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤Ç¤³¤ÎÆü¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ï¸¡»¡¤Îµá·ºÄÌ¤ê¡ÖÌµ´üÄ¨Ìò¡×¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡µá·ºÄÌ¤ê¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡ÖË¡Î§Åª¤Ë¤ÏÂÅÅö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¶¯¤¤¼çÄ¥¤¬Î¾¶ËÃ¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÌ±¼ç¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Æ¥í¤À¡£»à·º¤À¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ç¤Ï¡ØÈï¹ð¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¾ð¾õ¤ò¤¯¤à¤Ù¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¡£È½·è¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡¤¬¡ØÌ±¼ç¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Æ¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»à·º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìµ´üµá·º¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ØÈï¹ð¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ·º¤ò¸º¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»³¾åÈï¹ð¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÊì¿Æ¤¬À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ËÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ÈÄí¤¬Êø²õ¤·¡¢¶µÃÄ¤Ë¶á¤¤°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ëÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ´Ø·¸¤Ç¤¹¤«¤é¡£¾¼·Ã¤µ¤ó´Þ¤á¤Æ¤´°äÂ²¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ø¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ì´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ù¡£À¸¤¤Î©¤Á¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Ë¡Î§¤ÎÉ¾²Á¤Ç¡¢ÂÅÅö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ò¡Ö¶Ë¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ë¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½´±¤Î¤â¤È¤Ç»ÔÌ±¤ÎºÛÈ½´±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£