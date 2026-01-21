加藤綾菜「野菜を全て使い切る」手料理5品披露「お店みたい」「レパートリーがすごい」
【モデルプレス＝2026/01/21】タレントの加藤綾菜が1月20日、自身のInstagramを更新。お好み焼きを中心とした手料理5品を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】45歳差夫婦の妻「お店みたい」お好み焼き・白菜と豚バラのスープなど並んだ食卓
綾菜は、「加藤家の食卓」とつづり、菊芋、キャベツ、ネギなど野菜をたくさん使ったお好み焼きを投稿。「白菜と豚バラのスープや大根を煮たよ」と、寒い季節にぴったりの献立を紹介した。
さらに「余った大根で柚子はちみつ漬けにしたり、里芋を揚げ焼きにしてカリカリにしたベーコンとシソで和えたら美味」と、食材を無駄なく使い切る工夫も披露。「野菜を全て使い切ると気持ちがいいよね！」と記している。
この投稿には「野菜の使い方が参考になる」「お好み焼きが美味しそう」「お店みたい」「レパートリーがすごい」「菊芋入れるのすごい」「スープで温まるのいいですよね」「すごい腕前」「愛情が伝わる」などの反響が寄せられている。
綾菜とタレントの加藤茶とは2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
