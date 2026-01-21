É×¤Î°ÜÀÒ¤ÇºÊ¤¬Èï³²¤Ë¡¢¡ÈÀÅª¤ÊÃæ½ý¡É¤Þ¤Ç¡Ä»î¹çÃæ¡¢7ºÐ²¼Áª¼ê¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¼õ¤±¤¿´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷¿À
²á·ã¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î»Å¶È¤Ê¤Î¤«¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¥½¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡Ê26¡Ë¤Î°ÜÀÒ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºÊ¤Î¥¯¥¡¥¯¡¦¥ß¥ó¥½¥ó¡Ê33¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë°¼Á¤ÊDM¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú»î¹çÃæ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡ª¡©¡Û¥½¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¥å¤Îµáº§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï7ºÐ¾å¤ÎÈþ½÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥¯¥¡¥¯¡¦¥ß¥ó¥½¥ó¤Ï1·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ¿Ì¾¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ê£¿ô¤ÎDM¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢°ÜÀÒ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ë½ÎÏ¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¶¼Ç÷¤äÏª¹ü¤ÊÉî¿«¡¢ÀÅª¤ÊÃæ½ý¤È¼õ¤±¼è¤ì¤ëÉ½¸½¤Þ¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
È¯Ã¼¤Ï¡¢É×¤Î°ÜÀÒ¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Á´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥½¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¥å¤¬FC¥½¥¦¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¹¤¬¤ë¤È¡¢°ìÉô¤Î²á·ã¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬·ãÅÜ¡£¤½¤ÎÌ·Àè¤ÏÁª¼êËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¥¯¥¡¥¯¡¦¥ß¥ó¥½¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£1·î21Æü¡¢FC¥½¥¦¥ë¤Ï¥½¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¥å¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¯¥¡¥¯¡¦¥ß¥ó¥½¥ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö´Î¿´¤ÎÆâ¾ð¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Çº¬µò¤Î¤Ê¤¤±½ÏÃ¤ä¿äÂ¬¤Ð¤«¤ê¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉ×¤Ï¼«Ê¬¤¬ÇØÉé¤¦¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢É×¤ÎÀ©»ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¸ø¤Ë¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥ß¥ó¥½¥ó¤È¥½¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¥å¤Ï12·î20Æü¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï»î¹çÃæ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡þ¥¯¥¡¥¯¡¦¥ß¥ó¥½¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯3·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦ÂçÅÄ½Ð¿È¡¢¿ÈÄ¹164cm¡£½ÊÌÀ¡Ê¥¹¥ó¥ß¥ç¥ó¡Ë½÷»ÒÂç³Ø¤Î¥á¥Ç¥£¥¢³ØÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤ËMTN¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2019¡Á2020Ç¯¤Ï¥²¡¼¥àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSPOTV GAMES¡×½êÂ°¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏSTARIT¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¥µ¥Ã¥«¡¼½÷¿À¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¡£¶áÇ¯¤Ï´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¡ÖCoupang Play¡×¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤ë¡£