【クア･アイナ】旨辛×ゴロゴロひき肉のチリミートが決め手、「チリ厚切りチェダーチーズバーガー」登場　ハラペーニョバーガー、フライドチキンバーガーも

ハワイアンテイストのバーガーチェーン「クア･アイナ」は、2026年1月21日(水)より、「オリジナルチリミートソース」を使用したハンバーガー3種を期間限定で販売する。ラインアップは「チリ厚切りチェダーチーズバーガー」「チリハラペーニョバーガー」、新作の「チリチキンバーガー」。販売期間は4月21日(火)まで、日本国内のクア･アイナ全店で提供される。

【画像を見る】チリ厚切りチェダーチーズバーガー、チリハラペーニョバーガー、チリチキンバーガーの商品画像を見る

〈6種の香辛料をブレンドした特製チリミートバーガー〉

今回登場するバーガーに使用される「オリジナルチリミートソース」は、6種類の香辛料をブレンドし、ひき肉のゴロゴロとした食感が楽しめるように仕上げた特製ソース。ハワイ生まれの旨辛テイストが特徴で、各バーガーの具材と組み合わせることで異なる味わいを楽しめる。

〈ラインアップ一覧(価格はすべて税込)〉

◆チリ厚切りチェダーチーズバーガー

単品 1,680円

6種の香辛料の絶妙なバランスの「オリジナルチリミートソース」と「厚切りチェダーチーズバーガー」の濃厚なコクが相性抜群な旨辛ハンバーガー。

◆チリハラペーニョバーガー

単品 1,780円

「オリジナルチリミートソース」に酸味と辛さのバランスが良いハラペーニョとハバネロソースを組み合わせ、ガーリック、フライドオニオン、ディルの香りと旨味が詰まったザクザク食感の特製スパイスをトッピングしたハンバーガー。

◆チリチキンバーガー

単品 1,390円

パン粉とスパイスを使用した特製の衣をつけてサクッとジューシーに仕上げたフライドチキンに、旨みが詰まった「オリジナルチリミートソース」 を合わせたハンバーガー。

〈ハワイ･オアフ島生まれのグルメバーガー店 「クア･アイナ」〉

1975年にハワイ･オアフ島の小さな田舎町ハレイワで誕生したグルメバーガー店。日本国内では現在36店舗を展開し、溶岩石で焼き上げるジューシーなパティや、オープン当時から伝わる秘伝のスパイス、品質管理して完熟のみを使用するアボカドなど、食材にこだわった美味しさが特徴。