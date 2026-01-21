テレビ朝日系ドラマ「再会〜ｓｉｌｅｎｔ ｔｒｕｔｈ〜」（火曜・後９時）に出演している１２歳の子役に注目が集まった。

江戸川乱歩賞を受賞した小説家・横関大氏の「再会」が原作。主演の竹内涼真演じる刑事が、殺人事件の容疑者になった初恋の人（井上真央）や友人たちと向き合う物語。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

２０日に放送された第２話では、２３年前の様子が回想シーンによって少しずつ明らかになっていく。淳一（涼真）と万季子（井上）、圭介（瀬戸康史）、直人（渡辺大知）が山中に入り、銃撃音が複数回鳴り響く。圭介の父で巡査長の清原和雄（弓削智久）が倒れていた。

圭介は父の拳銃を取り、ポケットにしまった…。理由はまだ明かされていないが、その後４人は拳銃を埋め、それが何者かによって掘り起こされたのか、埋めたはずの拳銃がスーパー店長殺人事件の凶器となった。

回想シーンで、子役４人が熱演。直人の幼少期を演じた子役に注目が集まった。「子供時代の直人役鈴木福さんの弟だよね？何か面影がある」「鈴木福の弟か似てるな」とネットで沸いた。俳優・鈴木福の弟で子役の鈴木楽（たの）だ。

鈴木福・楽は４きょうだい。長男・福、長女・夢、次男・楽、次女・誉（ほま）という順番で、全員が俳優活動をしている。楽は、昨年放送された日本テレビ系「ホットスポット」にも出演していた。