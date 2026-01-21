

アリーナ整備事業説明会 岡山・北区北長瀬表町

2025年12月に事業化が決定した岡山市の新アリーナ。市は21日、初めて市民向けの説明会を開きました。

岡山市は約280億円をかけ北区野田に最大1万人規模の新アリーナの整備を計画しています。

計画の発端はバレーボールやバスケットボールのトップリーグの参入・昇格条件にアリーナが必要となったためで、市はコンサート利用なども想定し計画の策定を進めました。

2025年12月に岡山市議会でアリーナ関連の補正予算案が可決され、市は正式に事業化を決めました。

説明会では市の担当者と市民がアリーナについて直接話し合う場も設けられました。

（70代）

「ランニングコストがものすごくかかる。席数がもう少し少ない方がいいんじゃないか」

（30代）

「（建設費が）400億になった、500億になったというときの責任は誰がとるのか」

（50代）

「いまトップだと言われているチームが、これができたときにトップでいられる保証はあるのか」

市は同様の説明会を4月まで月に1度行い、アリーナに対するさまざまな意見を集めたいとしています。

（岡山市 スポーツ振興課／吉田武生 課長）

「一人一人の意見とちゃんと向き合って話をさせてもらって、少しでも理解・応援を広げていきたい」