Ｂ２ベルテックス静岡は２１日、ケニー・ローソン・ジュニア（３７）と契約が合意したと発表した。ローソンはアメリカ出身で２０７センチ、１２１キロのビッグマン。ベルテックスでは、２０２２年シーズンから２季プレーした。

２２―２３年シーズンではＢ２昇格に貢献。Ｂ２昇格１年目となった２３―２４季はリーグ戦５９試合に出場し、１試合平均１４・６点をマークし、平均リバウンド７・２本でプレーオフ進出に導いた。今季はＢ１群馬などでプレーしたが、今月９日に契約解除となっていた。

現在、前半戦を終わってチームは６勝２４敗で西地区最下位と低迷。ベテランセンターはチームを通じて「ベルテックス静岡に戻ってくることができて⼤変嬉しく思っております。懐かしい顔ぶれにまたお会いできるのを⼼から楽しみにしております！ チームのためにできる限りのサポートを尽くします。シーズン後半戦を全⼒で戦い、可能な限り多くの試合に勝利できるよう、引き続きご声援をよろしくお願いいたします！ またお会いしましょう。ありがとうございます」とコメント。巻き返しの起爆剤として期待がかかる。