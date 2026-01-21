缶で蹴りつけ、首吊りにし…「人を咬む犬」に怯えた飼い主がトレーナーから教わった「しつけ」の恐怖

飼い主は犬のそばを歩くことすら恐怖

動物支援団体「ワタシニデキルコト」代表・坂上知枝さんのもとに届いた、一本の切実なダイレクトメール。

それは、2歳6ヶ月の小型犬ポチ（仮名）と暮らす飼い主からの、助けを求めるものだった。ポチは嫌な刺激や緊張がかかる場面で本気咬みや威嚇、フードアグレッシブといった行動を示す。

そして、遊びの最中に噛まれたをきっかけに、飼い主は犬のそばを歩くことすら恐怖を覚えるようになってしまった。

坂上がこれまでの経緯を丁寧に聞き取ると、ポチは生後3ヵ月でペットショップから迎えられ、9ヵ月頃から咬みつきが始まったこと、さらにそれまでほとんど散歩に出ていなかったという事実が明らかになった。

運動量や社会化などの経験不足、誤った情報の積み重ね――問題は一つではなかった。

保護活動の現場を伝える連載の後編では、愛犬を「咬む犬」に変貌させた恐怖の「しつけ」について、詳しくお伝えする。

子どもの頃から捨て犬や捨て猫を見過ごせず、保護しては世話をし、新しい家族につなげてきた坂上知枝さん。2020年9月に、動物支援と保護を目的とする一般社団法人「ワタシニデキルコト（以下、ワタデキ）」を立ち上げた。

本連載は、東京・千葉・福島などの保健所や愛護センターと連携し、数名のボランティアメンバーとともに、犬や猫の救助、ケア、里親探しに奔走する日々を、ワタデキで坂上さんとともに活動するメンバーの視点から伝える。

実は飼い主は問題行動を治そうと、これまで1年半にわたり複数のトレーナーの指導のもと、相談者主体でトレーニングを行っていた。トレーニングの内容に疑問を持った坂上は、詳しく聞いた。

「1歳前から訪問型のトレーナーさんに依頼して、ガシャガシャと音の鳴る缶で怯むまで怒りつける方法を教えられました」

しかしこの方法では改善されず、1、2ヵ月が過ぎる頃には缶を見ると逆上するようになったという。そのため相談者は別のトレーナーに依頼をした。

「次のトレーナーは、咬みつきや発狂が治らないと、リードで首輪ごと吊り上げて首吊りの状態にしたこともありました」

おそらくポチは「手が怖い」のだ、と坂上は思った。このような躾をされたことで、人間に対する不信感を持ってしまったのだ。

ポチをどうしたいのか、尋ねる坂上に相談者は長文で心の内を吐露したが、考えはすでに固まっているようだった。

「この1年半はポチと一緒に暮らし続けるために、お互いに改善できるよう頑張ってきました。でも、正直な今の気持ちは、もう怖くて飼い続けることが難しいかもしれないと思っています」

「うちにいるよりも幸せな場所があるのではないか、違った環境なら穏やかに過ごせるのではないかと考えてしまいます。一緒に暮らすのは難しいかもしれないと言いましたが、保健所に行くか悩んでいるわけではなく、新たな環境を探してあげたいという気持ちです。

もちろん簡単に見つかることじゃないというのはわかっていますが、そのサポートをしていただくことができないかと思ってご連絡をしたのが正直なところです」

問題行動を改善し、里親を探してほしい

この相談主は、バビオの記事を見てワタデキに相談することを決めたのだという。

バビオは咬傷犬として保健所で殺処分が決まっていたところをワタデキが保護した犬だ。人間を信頼できるようになり、咬みつきもすっかりなくなり、現在は里親の下で幸せに暮らしている。

相談主もワタデキがポチを引き取り、バビオのように問題行動に向き合って改善し、里親を見つけることを期待しているようだった。

こういった事情の引き取り相談も年に何度か受ける。その際には以下の厳しい言葉を伝えている。

「もしポチくんを手放したら、今後生き物は一切飼わないという約束をしていただきたいこと、また、会いにいくにも引き取るにも費用が発生することを説明しました。

命を手放すこと、引き受けることの重さを感じてほしいからです」(坂上)

相談主からは「もう一度家族で考えてみます」と返信が来たものの、その後は連絡が途絶えてしまった。坂上もメンバーも今ポチ‎がどうしているのか、気にかかっている。

だが、ポチの件はほんの一例だ。

ワタデキには、さまざまな相談のダイレクトメールがいくつも届く。解決することもあるが、今回のように連絡が途絶えてしまうことも少なくない。

「話を聞けば、どうしても手を出したくなってしまいますし、どうしているだろうかとずっと心配することになります。

皆さん、かわいそうな犬や猫を目の前にして、助かって欲しいという思いから相談してくるのですが、ご自身で動くことはあまりありません。うちに相談さえすれば、後はなんとかしてくれるだろうと考える方が、少なくないのが現状です」

ワタデキに限らず、動物支援、動物保護活動を営む団体は、どこも手いっぱい、時間いっぱいで、金銭的にも大変なのが実情だ。

また、現在のワタデキの保護活動は完全にボランティアであるため、坂上も他のメンバーも、生活費を稼ぐための仕事もある。支援団体のメンバーも、経済活動が必要であるという点では、相談者と何も変わらないのだ。その中で保護活動を続け、相談者からの依頼に対応することは、何らかに充てるはずだった時間を割いているのだ。

相談者の飼い犬「ポチ」と同じように、「きょろ」も「バビオ」も「咬傷犬」で飼い主の手には負えず、一度は殺処分の対象となったが……

保護団体への相談を躊躇する必要はないが、される時には、自分でどこまでできるのかをよく考え、技術面や知識面で足りない部分をサポートしてもらうというスタンスでいてもらえたらと考える。

【前編】9ヵ月くらいから…飼い主が恐怖で怯える「人を咬む犬」ペットショップで言われた驚愕のこと