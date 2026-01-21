警察官を名乗る手口の特殊詐欺で、天童市や山形市に住む男性3人が合わせて2700万円の被害に遭っていたことが分かりました。



警察によりますと、山形市に住む70代の男性は自宅の固定電話に「NTTドコモ」を名乗る男から電話があり、「あなた名義の携帯電話の不正契約があり未払い料金がある。その件で被害届を警察に提出したい」などと言われました。その後「大阪府警察」を名乗る男が電話に出ました。男性が教えた携帯電話番号に警察手帳のような画像が送られてきたため、男性は本物の警察官だと信用しました。さらに男から「不正契約事件の不正なお金が銀行口座に入っている可能性がある。犯罪に関わっていないことを証明するため、口座のお金を大阪府警が管理する口座に振り込み調査する必要がある」などと言われ、男性は現金200万円を振り込みました。その後も男と連絡を取り続けましたが、調査が終わらないことを不審に思い、警察に相談して被害が判明しました。





一方、山形市に住む50代の男性はスマートフォンに「＋1」から始まる電話番号から電話があり、JCBカードの職員を名乗る男から「あなた名義のカードの残高が不足している。犯罪に使われているかもしれない」などと言われました。その後、八王子警察署組織犯罪対策課を名乗る男と電話を交わしました。男は「口座に不正な送金がある。犯人グループの一味としてあなたの名前もあがっている」などと説明しました。さらに男とビデオ通話をしたところ、男は警察官の制服やワイシャツのようなものを身につけていたため、男性は警察官だと信じたということです。そして「識別調査するためには指定口座に現金40万円を送金する必要がある」などと言われ、現金を振り込みました。その後も現金を振り込むよう指示され、5回にわたり1085万円を振り込んだということです。さらに天童市の40代の男性はスマートフォンに「＋1」から始まる電話番号から電話があり、NTTドコモを名乗る男から「携帯電話の不正契約があった」などと言われました。その後、渋谷警察署を名乗る男からビデオ通話で警察手帳のようなものを見せられました。この男や東京地検特捜部を名乗る男から「不正契約事件と無関係であることを証明するには紙幣調査をする必要がある」などと言われ、9回にわたり現金合わせて1390万円を振り込んだということです。