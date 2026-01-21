幾田りら「あやせとのんでる」報告にYOASOBIファン歓喜「ちょっと安心した」「楽しそうでなにより」「完全にアルコール入ってる笑」
YOASOBIのボーカル、ikuraとしても活躍するシンガー・ソングライターの幾田りら（25）が21日、自身のXを更新。深夜の投稿が話題になっている。
【写真】結成以降初更新！Ayaseとikuraを新たに描き下ろしたYOASOBIの新しいイラストビジュアル
幾田は深夜1時8分に「あやせとのんでる」とひと言ポスト。そんな幾田に対し、YOASOBIのコンポーザー・Ayase（31）も同時間帯に、「リラが酔ってる」「俺もか」「楽しいね!」と連投した。
X上で見せた無邪気なやりとりに、ファンからは「かわいい ほほ笑ましい」「楽しそうでなにより」「ちょっと安心した」「完全にアルコール入ってる笑笑」「カラオケとかいくのかな」「どんな事話してるのか気になります」「その一言だけでファンの情緒が一気に安定する」「2人の様子を眺めながら飲みたい」など、さまざまな反響が寄せられている。
