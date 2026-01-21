積載量だけでなく走りにもこだわりたい

商用バンは人々の生活を支えていると言っても過言ではない。世界中にさまざまなモデルが存在し、食品や小包の配達、住宅建設の補助まで、ありとあらゆる仕事をこなしている。

【画像】欧州の「ハイエース」？ 物流を支える商用バン【フォード・トランジット・カスタムとフォード・トルネオ・クーリエを詳しく見る】 全41枚

では、「良い商用バン」とはどんなものだろうか？ 今回は、AUTOCAR英国編集部が欧州で販売されている商用バンの中から、特に優れたモデルをピックアップした。大型から小型まで、約100車種にも及ぶ選択肢から編集部の独断と偏見でトップ10をご紹介する。



（翻訳者注：各モデルの装備や価格などは英国仕様に準じます。）

10位 フォード・トランジット

欧州の商用車として象徴的なフォード・トランジットだが、今回は10位に甘んじることになった。これは少々、意外なことかもしれない。

トランジットは優れたバンであり、英国では60年間にわたってさまざまなビジネスを支え、その間ほぼナンバーワンの座を維持してきた。



パネルバンでは最大1.5トンの積載量、シャシーキャブ（キャブ付きシャシー）ではさらに大きな積載量を実現。強力な2.0Lディーゼルエンジンを搭載し、前輪駆動、後輪駆動、四輪駆動の選択肢がある。

さらに目を見張るのはサイズのバリエーションで、その汎用性は驚異的である。かつてフォードは、2トンから5トンの重量をカバーする「100万通り以上の仕様」があると謳っていた。しかし、現在ではトランジットのフルラインナップが揃う一方で、大型のフラッグシップモデルは少々時代遅れとなり、存在感が薄れている。

9位 フォルクスワーゲン・キャディ

キャディはフォルクスワーゲンの最高傑作のバンだ、と主張する人もいる。ゴルフベースのプラットフォームを採用したことでドライバビリティと実用性を向上させているが、同時に多くの不満要素も生んだ。特に、操作が難しい車内のスライド式タッチコントロールなどは見過ごせない。

それでも実用性は極めて高い。積載量は約800kg、積載容積は最大4200Lに達し、経済的なディーゼルまたはハイブリッド・パワートレインを選択できる。



見た目はスマートで、信頼性の高さから多くの企業が導入している。これには異論の余地はないだろう。

8位 プジョー・パートナー

ステランティスの幅広い商用車ラインナップの中で最小のバンであるパートナー（および兄弟車のシトロエン・ベルランゴ、オペル/ヴォグゾール・コンボ、フィアット・ドブロ、トヨタ・プロエース・シティ）は、積載能力の高さでよく知られている。一部のモデルは1トン以上を運搬可能で、室内空間は最大4400Lに達する。

1.5Lディーゼルエンジンは経済性に優れ、パートナーにぴったりだ。さらに、ゼロ・エミッション化を目指す企業や団体のためにEVバージョンも用意されている。



AUTOCAR英国編集部は、キャビンと外観を気に入っている。とはいえ、トヨタの手厚い保証を考慮すれば、実質的に同一仕様のプロエース・シティを選ぶのが賢明だろう。

7位 オペル/ヴォグゾール・ヴィヴァーロ

同じくステランティスの多種展開モデルだ。ここではヴィヴァーロを挙げるが、同社は中型バンとしてシトロエン・ディスパッチ、フィアット・スクード、プジョー・エキスパート、トヨタ・プロエースとしても販売している。

ヴォグゾールのバッジをつけたヴィヴァーロは英国製だ。120年の歴史を誇るルートン工場で生産されてきたが、同工場は昨年閉鎖され、設備はエルズミアポート工場に移された。



ヴィヴァーロにはショートホイールベースとロングホイールベースの2種類があり、積載容量は最大6000L、積載量は1.4トンに達する。

コロナ禍以降、欧州の商用バンの価格は軒並み上昇しているが、ヴィヴァーロはコストパフォーマンスに優れている。

6位 ルノー・カングー

ルノーは最近、ルノー5のような小型EVで注目を集めているが、カングーのような優れたバンも生み出している。

現行モデルではディーゼル、ガソリン、EVの選択肢があるため、どんなパワートレインを求めている人にも受け入れられるだろう。しかし、先代モデルと比べて最も大きな違いを生んでいるのは、全体的なサイズだ。



先代より大幅にワイドになり、車内の快適性が向上した。後部スペースも最大4200Lの積載容量と最大1トンの積載能力を備え、作業効率が改善されている。

5位 メルセデス・ベンツ・スプリンター

スプリンターがトップ10入りするのは当然だ。欧州や英国では定番の大型バンで、もはや欠かせない存在である。

フォード・トランジットと同様、スプリンターにも通常のパネルバン、シャシーキャブ、ミニバスなど、数百パターンの構成がある。



パネルバンの積載量は1トン超から1.5トン近くまであり、4種類のサイズから選べる。積載容量は1万L（10立方メートル）から1万7000L（17立方メートル）までと幅広い。

信頼性の高さはもちろん、メルセデス・ベンツのディーラー網の強さもあって、非常に人気がある。また、英国では手放すときの価格が下がりにくい点も利点となっている。

4位 フォルクスワーゲン・クラフター

フォルクスワーゲン・クラフターは発売から年数が経っているにもかかわらず、大型バンとして非常に優れている。しかし、メルセデス・ベンツの幹部は、このランキングでクラフターがスプリンターをわずかに上回っていることに少し不満を抱くかもしれない。

メルセデス・ベンツはかつてフォルクスワーゲンと提携し、クラフターを生産していた。しかし、10億ユーロ以上の投資の後にフォルクスワーゲンが自社工場を建設し、この提携関係を解消してしまったのだ。



その出来事からほぼ10年が経った今、クラフターは同クラスのベンチマークとなっている。最大1万8400L（18.4立方メートル）の荷室容量に加え、3.5トンバンで1.5トンの積載量を実現している。

3位 ルノー・マスター

カングーも素晴らしいバンだが、ルノー・マスターの出来が良く、特にEVバージョンは理想的な電動商用車の一例と言える。

ルノーは2012年から電動バンを販売してきたが、かつてのマスターZEは成功とは程遠かった。しかし、新型マスターEテックは大きく進化し、最大1万5000L（15立方メートル）の積載スペースをはじめ、数多くの長所を備えている。



ディーゼル仕様も用意されており、2.3Lエンジンを搭載する。また、英国市場専用のボディバリエーション（ルートン）なども展開している。

2位 フォード・トランジット・クーリエ

2位にランクインしたが、トランジット・クーリエは欧州で最も優れたバンと言えるだろう。

フォードのラインナップの中で見過ごされがちな逸品であり、EVでも内燃機関でもおすすめできる。フォルクスワーゲン・キャディをベースとした、ワンクラス上のトランジット・コネクトもいいが、さまざまな点でトランジット・クーリエが上回る。



小型クロスオーバーのプーマをベースとしつつ、標準モデルで615kg、高積載モデルなら最大845kgを運べる。さらに約3000Lの荷室スペースを確保している。

1位 フォード・トランジット・カスタム

トップに立つのはこのモデル以外に考えにくい。トランジット・カスタムが英国で圧倒的な販売台数を誇るのには確かな理由がある。

多くの乗用車よりもトリムグレードが多様で、競合する中型バンよりも豊富なサイズを展開し、そしてディーゼルに加えハイブリッドやEVパワートレインの選択肢がある。



「でも、エンジンはウェットベルトじゃないか！」と抗議の声も聞こえてきそうだ。確かに、湿式タイプのタイミングベルトという厄介な特徴を持つディーゼルエンジンを搭載しているが、それでも購入を検討する価値はある。なぜなら見た目の良さ、抜群のドライバビリティ、そして非常に数多くのオプションやアイテムを手に入れられるからだ。

定期的なメンテナンスなど多少の注意は必要だが、トランジット・カスタムは依然として欧州ナンバーワンの商用バンである。