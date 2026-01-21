M!LK佐野勇斗「友達とラーメンいってきた」 “仲良し”オフショットに反響「どこのラーメン屋ですか」「お友達もイケメン」
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が20日、自身のインスタグラムを更新。「友達とラーメンいってきた」のコメントとともに、オフショットを公開した。
【写真】「お友達もイケメン」“友達2人”とのラーメン屋でのオフショットを披露した佐野勇斗
投稿された写真では、佐野が同グループの山中柔太朗（24）、曽野舜太（23）と3人でラーメンを前にカウンター席で並び、それぞれカメラ目線やポーズを見せるほほ笑ましい様子がとらえられている。
この投稿にファンからは「どこのラーメン屋さんか気になって仕方ない」「3人ともかわいーー!!!!どこのラーメン屋ですか!!!」「仲良いね〜 ラーメン美味しそう!!」「『友達』って言い方素敵です」「優しそうなお友達ですね」「お友達もイケメンさんですね」「M!LKの仲良しなところめっちゃ癒される」など、多くの反響が寄せられている。
