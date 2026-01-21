華ゆりさん死去 享年80 「サカイ引越センター」CM「べんきょうしまっせ」で一世を風靡
松竹芸能は21日、同社所属のフラワーショウの華ゆりさんが、18日に悪性リンパ腫のため亡くなったと伝えた。享年80。
【動画】華ゆりさんといえば…「サカイ引越センター」CM「べんきょうしまっせ」
同社は「弊社所属タレント フラワーショウの華ゆり（享年80歳）が、2026年1月18日 午前4時29分に悪性リンパ腫の為、大阪市内の病院にて永眠いたしました。皆様より、故人が生前に賜りましたご厚情に深謝し厚く御礼申し上げます。葬儀はご遺族のご意向により、近親者のみで家族葬にて執り行われましたことを併せてご報告申し上げます」と記した。
華ゆりさんは岡山県出身、平成5年・9年には「サカイ引越センター」のCMに出演。一度聴くと忘れられない「べんきょうしまっせ」では「ホンマかいな、そうかいな」とのフレーズで注目を集めた。
