小野賢章、“息子”にツッコミ！声が音速超える マクドナルド新WEBCM出演でソニックブーム発生
声優の小野賢章が、マクドナルドのビッグマック新WEBCM「悔しかったら大人になれば？」に出演した。
【写真】大きくなった！小野賢章の”息子” マクドナルドCMの場面カット
CMでは、ビッグマックを羨ましがる息子に対して、「大人になったらな」と答える父を熱演。すると息子が急速に成長し、大人になるかと思いきや一周して元の姿に戻る…。それを見た父役の小野がツッコむと、声が音速を超え、ソニックブームが発生する…という内容になっている。
小野は10月5日生まれ、福岡県出身。小学6年生から10年間、映画『ハリー・ポッター』シリーズのハリー役の吹替を担当。以降、『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』のジョルノ・ジョバァーナ役、アニメ『黒子のバスケ』の黒子テツヤ役、『文豪ストレイドッグス』の芥川龍之介役、『アイドリッシュセブン』の七瀬陸役など多くの人気作品に出演している。
